В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
В Якутии полиция пресекла вывоз нелегально добытого золота на 14 млн рублей
Сотрудники полиции в Якутии раскрыли деятельность нелегальных золотодобытчиков, которые пытались вывезти почти два с половиной килограмма шлихового золота без лицензии, сообщили в региональном управлении МВД.
На трассе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, в котором находились водитель из Кемеровской области, его спутница и двое граждан Казахстана, указало ведомство на своем сайте.
В багажнике полицейские нашли пластиковые емкости, тубусы и банки с россыпным желтым металлом, а также 430 тыс. рублей наличными. Экспертиза подтвердила, что вещество является шлиховым золотом общим весом около 2,5 кг.
По данным следствия, иностранцы прибыли в Якутию летом 2024 года специально для незаконной добычи золота. Они вручную промывали золотоносные пески в Верхоянском районе без лицензии. Добытое золото собирались вывезти для последующей продажи в другой регион России.
Водитель заявил, что якобы не знал о перевозке незаконно добытого золота.
Всем фигурантам дела грозят длительные сроки заключения.
Ранее в Амурской области выявили жителя Приморья, которого лишили документов и принудили к сверхурочной работе на месторождении золота «Ясный».