В Якутии полиция пресекла вывоз нелегально добытого золота на 14 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

На трассе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, в котором находились водитель из Кемеровской области, его спутница и двое граждан Казахстана, указало ведомство на своем сайте.

В багажнике полицейские нашли пластиковые емкости, тубусы и банки с россыпным желтым металлом, а также 430 тыс. рублей наличными. Экспертиза подтвердила, что вещество является шлиховым золотом общим весом около 2,5 кг.

По данным следствия, иностранцы прибыли в Якутию летом 2024 года специально для незаконной добычи золота. Они вручную промывали золотоносные пески в Верхоянском районе без лицензии. Добытое золото собирались вывезти для последующей продажи в другой регион России.

Водитель заявил, что якобы не знал о перевозке незаконно добытого золота.

Всем фигурантам дела грозят длительные сроки заключения.

Ранее в Амурской области выявили жителя Приморья, которого лишили документов и принудили к сверхурочной работе на месторождении золота «Ясный».