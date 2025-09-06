Спасатели перешли на круглосуточную работу в Афганистане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группы иностранных спасателей, международных организаций, а также афганские военные и медики продолжают работать в зоне бедствия на востоке Афганистана, где произошла серия мощных землетрясений, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганские СМИ. Один из гуманитарных грузов был доставлен усилиями Объединенного оперативного командования ОАЭ в рамках гуманитарного воздушного моста, организованного Агентством помощи ОАЭ и подразделением Красного Полумесяца ОАЭ. В отдаленные районы провинции Кунар было направлено 31 грузовик с продуктами, медикаментами и палатками, которые распределили среди пострадавших.

Как сообщает Afghanistan Sun, миссия была развернута по указанию президента ОАЭ шейха Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы оказать экстренную поддержку жителям, оказавшимся в зоне разрушений. По данным пресс-службы международной организации Save the Children, из-за последствий землетрясения и блокировки дорог спасателям и медикам часто приходится преодолевать большие расстояния пешком. В частности, 25-летняя афганская акушерка Пакиза с четырехлетним стажем несколько часов пробиралась через завалы, чтобы принять роды, имея только походную аптечку.

«Ребенок родился посреди деревьев, не было ни крыши над головой, ни даже палатки. Ситуация была сложной, но я чувствую облегчение, что смогла помочь матери и ребенку... Я сделала все возможное, чтобы помочь ей. Через час родилась девочка. Мать и ребенок находятся в стабильном состоянии», – приводит пресс-служба Save the Children слова Пакизы.

Сильные афтершоки продолжают разрушать инфраструктуру, затрудняя работу гуманитарных миссий. По информации Save the Children, в зоне бедствия задействованы четыре мобильные медицинские бригады, которые предоставляют помощь, раздают питьевую воду и оказывают санитарно-гигиенические услуги. Специалисты также организовали безопасные пространства для детей, чтобы поддержать их психологическое восстановление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. МЧС России направило первую партию гуманитарной помощи в пострадавший регион. Россия доставила гуманитарную помощь афганскому населению.