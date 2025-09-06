Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
Трамп выразил недоумение при вопросе об убийстве спецназом США рыбаков КНДР
Американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о некоей тайной операции спецназа США в 2019 году, в ходе которой погибли рыбаки КНДР, выразил недоумение и заявил, что ничего об этом не знает.
«Я ничего об этом не знаю. Я мог бы изучить этоn вопрос, но мне ничего об этом не известно, я впервые слышу об этом от вас», – сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили, было ли то, о чем пишут в СМИ.
Ранее в пятницу газета New York Times сообщила, что в 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.
Президентом США тогда был Дональд Трамп. По данным газеты, администрация Трампа не уведомила о спецоперации ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.
При высадке американского спецназа на побережье их заметили с северокорейской лодки. Предположительно, это были обычные рыбаки, но спецназовцы, чтобы скрыть свое присутствие, открыли огонь на поражение.
