Трамп выразил недоумение при вопросе об убийстве спецназом США рыбаков КНДР

Трамп заявил, что не знает об инциденте со спецназом США в КНДР в 2019 году

Tекст: Ирма Каплан

«Я ничего об этом не знаю. Я мог бы изучить этоn вопрос, но мне ничего об этом не известно, я впервые слышу об этом от вас», – сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили, было ли то, о чем пишут в СМИ.

Ранее в пятницу газета New York Times сообщила, что в 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.

Президентом США тогда был Дональд Трамп. По данным газеты, администрация Трампа не уведомила о спецоперации ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

При высадке американского спецназа на побережье их заметили с северокорейской лодки. Предположительно, это были обычные рыбаки, но спецназовцы, чтобы скрыть свое присутствие, открыли огонь на поражение.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил журналистам, что рассчитывает организовать личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение текущего года. Он также предложил провести саммит между Северной и Южной Кореей.