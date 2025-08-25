Трамп предложил провести саммит между Северной и Южной Кореей

Трамп выдвинул идею саммита лидеров КНДР и Южной Кореи

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп предложил идею проведения саммита между КНДР и Южной Кореей, сообщает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Вашингтоне.

Трамп отметил, что между сторонами уже состоялись два саммита, и подчеркнул возникающие положительные изменения в отношениях.

По его словам, «у нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы – это было бы катастрофой».

Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на прогресс в переговорах между Севером и Югом, добавив, что Ли Чжэ Мен более склонен к диалогу по сравнению с прежними южнокорейскими руководителями. Трамп заявил, что рассчитывает совместно работать над организацией саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что власти Южной Кореи под прикрытием мира продолжают враждебную политику и участвуют в совместных военных учениях с США.

Ким Е Чжон назвала Южную Корею «самым враждебным государством» и усомнилась в искренности мирных инициатив Сеула. В своем заявлении Ким Е Чжон отметила, что между Пхеньяном и Сеулом больше нет точек соприкосновения.

