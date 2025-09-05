Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Кириенко посетил филиал арт-кластера «Таврида» в Херсонской области
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с главой Росмолодежи Григорием Гуровым посетил территорию нового филиала арт-кластера «Таврида» в Херсонской области.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области».
Объект был создан по поручению президента России Владимира Путина и предназначен для поддержки творческих инициатив, проведения образовательных и культурных мероприятий и объединения молодежи исторических регионов России.
Филиал располагается на площади 18,5 гектара и включает жилые корпуса, современную сцену, столовую, творческие мастерские, лектории, спортивные зоны и доступ к морю. Инфраструктура рассчитана на круглогодичную работу и организацию мероприятий по разным направлениям.
После осмотра территории Кириенко и Гуров присоединились к квартирнику, устроенному для молодежи на берегу Азовского моря. Во время импровизированного концерта прозвучали известная песня «Темная ночь» и новая композиция, посвященная бойцам специальной военной операции.