    Рубль взял курс на долгое ослабление
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    CNN сообщил о страхе Трампа сорвать переговоры по Украине
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    5 сентября 2025, 13:32 • Новости дня

    Источник: Актрисе Тарасовой грозит до семи лет по делу о контрабанде наркотиков

    ТАСС: Актрисе Тарасовой грозит до семи лет по делу о контрабанде наркотиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрисе Аглае Тарасовой, которую задержали в аэропорту Домодедово, может грозить наказание до семи лет лишения свободы, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По статье о контрабанде наркотических веществ Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в пятницу сообщалось, что у Тарасовой по возвращении из Израиля якобы нашли наркотическое вещество. По данным прессы, это было гашишное масло в вейпе.

    4 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов

    Дуров прокомментировал пост Маска о происхождении слова «раб»

    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Павел Дуров напомнил о неоднократных вторжениях западных стран в славянские государства в ответ на публикацию Илона Маска о происхождении английского слова slave.

    Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал пост Илона Маска в социальной сети X (бывший Twiiter, заблокирован в РФ)о связи слов «slave» и «славянин», передает РИА «Новости». Маск указал, что «раб» (slave) в английском языке происходит от слова, обозначающего белого человека, а искусственный интеллект Grok уточнил происхождение термина через старофранцузский и латинский языки.

    Дуров в ответ пояснил, что слово «раб» действительно происходит от старофранцузского «esclave», что означало одновременно «славянин» и «раб», поскольку западноевропейцы, в основном франки, в Средние века поработили множество славянских народов. Он подчеркнул: «Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно».

    Ранее президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что представители западных стран постоянно нагнетают истерию по поводу якобы возможной агрессии России против Европы, называя такие утверждения провокацией и полной некомпетентностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный капитал 20 богатейших предпринимателей России с начала 2025 года увеличился почти на 25 млрд долларов. Павел Дуров объяснил, что его задержание во Франции связано с процедурной ошибкой полиции и подчеркнул соответствие Telegram законам. Валерий Дуров посоветовал уделять внимание моральным принципам и показывать пример своими поступками.

    Комментарии (18)
    4 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь

    В Волынской области Украины мужчины избили военкомов и устроили стрельбу

    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Среди пенсионеров больше женщин, чем мужчин, потому что представители мужского пола более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также ведут менее здоровый образ жизни, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов, комментируя данные Социального фонда о количестве пенсионеров в разных российских городах.

    В Москве зафиксировано наибольшее количество пенсионеров – 3,04 млн человек, причем женщин среди них почти вдвое больше, нежели мужчин, ведь их меньше миллиона. В тройку лидеров по количеству людей на пенсии также вошли Московская область, где насчитывается почти два миллиона пенсионеров, и Краснодарский край, где 1,6 млн пенсионеров. 

    «Демографическая диспропорция, при которой женщин пенсионного возраста значительно больше, чем мужчин, характерна для всей России, и Москва – не исключение. Это явление обусловлено двумя ключевыми факторами: законодательно установленным разным пенсионным возрастом и устойчивой разницей в продолжительности жизни между полами», – говорит Парамонов.

    Главным фактором, продолжает врач, непосредственно создающим численный перевес, является разница в пенсионном возрасте. Мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. Это означает, что все женщины в возрасте от 60 до 64 лет формально считаются пенсионерками, тогда как их ровесники-мужчины таковыми еще не являются. Эта законодательная норма добавляет в статистику целую пятилетнюю возрастную когорту женщин, что и формирует первоначальный и значительный разрыв в численности.

    «Вторым фундаментальным фактором является более высокая продолжительность жизни женщин. Даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, женщин в старших когортах остается больше просто потому, что они живут дольше. В Москве, как в самом развитом регионе страны, продолжительность жизни обоих полов максимальна для России, но разрыв между ними тем не менее сохраняется», – делится специалист.

    Причины более короткой жизни мужчин носят комплексный характер. На первом месте, отмечает он, стоит высокая смертность от внешних причин: несчастных случаев, ДТП, отравлений и самоубийств в трудоспособном возрасте. Второй по значимости причиной являются поведенческие факторы: традиционно более распространенные среди мужчин курение, употребление крепкого алкоголя и невнимательное отношение к своему здоровью, что приводит к более раннему развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наконец, свой вклад вносят и биологические особенности: женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

    «Таким образом, наблюдаемая диспропорция – это следствие жесткого пересечения демографической реальности и социальных норм. Закон о пенсионном возрасте фиксирует и усиливает естественный разрыв, возникший из-за более высокой преждевременной смертности мужчин. Пока не будут решены глубинные проблемы, стоящие за высокой смертностью мужчин, эта демографическая асимметрия будет оставаться одной из характерных черт российского общества», – заключил Парамонов.

    Ранее врач-геронтолог Александра Медзиновская в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, что необходимо делать, чтобы как можно дольше выглядеть и чувствовать себя молодым. Кроме того, она рассказала о преждевременных признаках старения и как их избежать.

    Комментарии (12)
    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    Комментарии (12)
    4 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники так называемой коалиции желающих выразили готовность начать поставки Украине ракет большой дальности.

    В четверг в Париже прошла встреча коалиции, которую возглавили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости». В переговорах приняли участие представители нескольких стран, формат был смешанный.

    В канцелярии британского премьера отметили, что Стармер «приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала». Кроме того, британский премьер поблагодарил военные ведомства стран-участниц за постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине в случае прекращения огня.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза».

    В августе сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Комментарии (23)
    4 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами

    КГБ Белоруссии задержал польского шпиона с секретными документами

    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы.

    По информации телеканала «Беларусь 1», инцидент произошел в городе Лепель Витебской области. У задержанного была обнаружена распечатка на восьми страницах формата А4, которая оказалась ксерокопией секретного документа, связанного с подготовкой совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Сообщается, что документ содержал информацию с грифом секретности, передает ТАСС.

    Ранее в Варшаве был задержан бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский для принудительной доставки в Сейм, где он должен дать показания по делу о шпионском программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии

    Bild: шестнадцать кандидатов разных партий скончались перед выборами в Северном Рейне-Вестфалии

    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирована смерть шестнадцати кандидатов различных политических партий накануне муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

    Как пишет газета Bild, председатель избирательной комиссии Северного Рейна-Вестфалии Моника Виссман подтвердила случаи смерти шестнадцати кандидатов на муниципальных выборах.

    Виссман заявила: «Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти».

    В числе умерших, уточняет издание, по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, «Зеленых» и других небольших политических движений. Ранее газета Welt сообщала о семи смертях среди представителей «Альтернативы для Германии».

    Полиция оценила первые четыре случая и исключила неестественные причины смерти, отмечает Bild. Другие кандидаты, скончавшиеся перед выборами, представляли различные политические силы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий в стране. Бывший канцлер Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила позиции партии «Альтернатива для Германии».

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой, хотя инициативу могут поддержать другие европейские левые силы.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио выразил пренебрежение к мнению ООН по поводу уничтожения лодки с наркотиками в Карибском море, заявив о некомпетентности организации.

    Рубио на пресс-конференции в Эквадоре заявил журналистам, что его не интересует реакция ООН на действия США по уничтожению судна с наркотиками, передает РИА «Новости». Госсекретарь отметил: «Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит», отвечая на вопросы о позиции международной организации.

    Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация обеспокоена ростом напряженности между Венесуэлой и США после уничтожения лодки наркоторговцев. Он также подчеркнул необходимость мирного разрешения возникших разногласий между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обстреляли судно у берегов Венесуэлы. Вашингтон уточнил, что на борту судна перевозились наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов, объяснив это борьбой с наркокартелем. Власти Венесуэлы выразили обеспокоенность ООН по поводу размещения американских военных подразделений и ядерного оружия в Карибском море.


    Комментарии (9)
    4 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине

    Макрон: 26 стран готовы разместить войска на Украине

    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после наступления перемирия, передает РИА «Новости». По его словам, еще несколько стран продолжают обсуждать свою возможную поддержку.

    «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал он.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (25)
    4 сентября 2025, 22:02 • Новости дня
    Выступление Стармера в британском парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Британии началось расследование инцидента, когда в зале заседаний парламента был обнаружен мобильный телефон, что является злостным нарушением конфиденциальности. Телефонный заговор имел целью воспроизвести «непристойные звуки» за спиной премьер-министра Кира Стармера во время выступления в парламенте.

    Премьер Британии Кир Стармер выступил в Палате общин уже после обнаружения телефона, который должен был воспроизводить «сексуальные стоны» во время его речи, как, видимо, замышляли злоумышленники.

    Как стало известно Sky News, сотрудники парламента, проводившие плановую проверку зала перед проведением заседания, обнаружили мобильный телефон, который был прикреплен скотчем к нижней стороне стола в Палате общин.

    Как сообщил Sky News источник в Палате общин, охранники парламента обнаружили устройство до того, как оно успело сработать. Источник пояснил, что телефон был прикреплен к нижней стороне стола, рядом с передней скамьей, двусторонней липкой лентой, и что она оторвалась, в результате чего телефон оказался на полу.

    Позже, во время опросов общественного мнения, телефон дважды звонил с мелодией «секс-шум», но он уже был удален из зала заседаний. Хотя заговора, который, как полагают, был розыгрышем, удалось избежать, сотрудники службы безопасности не знают, кто за этим стоял и как там оказался телефон.

    Как сообщает SkyNews, в среду утром сотни сотрудников службы безопасности парламента объявили забастовку из-за оплаты труда и условий содержания, то есть посетителям было запрещено заходить в здание парламента.

    Это не первый случай нарушения парламентской безопасности за последние годы. В 2019 году группа полуобнаженных мужчин и женщин приклеила себя к стеклу общественной галереи в Палате общин в знак протеста против изменения климата.

    Впоследствии были арестованы около десятка человек.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

    В июле газета Politico писала, что Стармер столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    США намерены прекратить финансирование программ поддержки в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией, сообщили СМИ.

    Как пишет британская Financial Times со ссылкой на источники, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Вашингтон больше не будет оплачивать обучение и поставки вооружений военным в Восточной Европе, передает РИА «Новости».

    В публикации со ссылкой на источники отмечается: «США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией». Решение может привести к сокращению помощи на сотни миллионов долларов для этих государств.

    Источники рассказали, что страны Европейского союза были удивлены позицией США и сейчас пытаются выяснить подробности новых подходов по вопросам поддержки безопасности.

    В конце августа NYP сообщала, что Вашингтон готовится урезать международную помощь еще на 5 млрд долларов, включая финансирование инициатив в поддержку Киева и культурных проектов на Украине.

    Ранее сенаторы США одобрили инициативу Дональда Трампа о возврате в федеральный бюджет почти 8 млрд долларов, ранее выделенных на работу USAID.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    Комментарии (8)
    4 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал о правильном весе для прыжков с парашютом
    Эксперт рассказал о правильном весе для прыжков с парашютом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Совершать прыжки с парашютом могут люди весом от 45 до 120 килограммов, поскольку именно на такую массу рассчитано все снаряжение, однако в некоторых случаях могут быть исключения, сказал газете ВЗГЛЯД мастер спорта по классическому парашютизму, совершивший более 14 тысяч прыжков, Александр Запольнов. Он прокомментировал удивление российского президента Владимира Путина прыжкам с парашютом курсанток из Бурятии.

    Во Владивостоке на встрече с участниками Восточного экономического форума президент России Владимир Путин удивился, что школьницам весом 56 килограммов разрешили совершать прыжки с парашютом. Он выразил обеспокоенность, что из-за такого маленького веса есть риск того, что девушек «унесет куда-нибудь ветром». Кроме того, он подчеркнул, что для совершения прыжков должна быть хорошая подготовка, в том числе человек должен сам собрать парашют.

    «Вообще минимальный вес для прыжков с парашютом – 45 килограммов. Человек, с массой тела меньше, естественно будет лететь гораздо дольше, его траекторию полета будет предугадать сложнее. Существуют определенные нормы, при соблюдении которых осуществляются прыжки. Очень важно, чтобы при планировании прыжка все соблюдалось, правила не нарушались», – говорит Запольнов.

    При этом он обращает внимание на то, что немаловажен и вид парашюта, с которым прыгает человек. Каждый из них имеет отличающийся минимальный и максимальный вес, в зависимости от массы тела человека и типа парашюта можно рассчитать, с какой скоростью человек будет снижаться. Обо всем этом всегда пишется в инструкции к определенному снаряжению.

    «Что касается максимального веса, то это 120 килограммов. При большем весе будет уже совсем другая нагрузка на парашют, открытие, снижение будет отличаться – повышенная вертикальная скорость. Опять же, подвесная система может не застегнуться. Как результат – совершить прыжок нельзя», – рассказывает спортсмен.

    Однако, продолжает собеседник, важен индивидуальный подход. Например, для единичного прыжка, как правило, используются регулируемые подвесные системы, они подстраиваются под каждого человека. Но профессиональные спортсмены делают данное снаряжение каждый под себя, а также выбирают правильный для своих параметров парашют и даже разукрашивают его по-своему.

    «Конечно, при желании можно снаряжение заказать под себя. Когда мы прыгали в Эмиратах, там был шейх, который весил 140 килограммов. Он под себя заказал парашют, подвесную систему, его допустили», – делится Запольнов.

    Он подчеркивает, что для того, чтобы заниматься парашютизмом профессионально, необходимо уметь собирать парашют самостоятельно, это часть данного спорта. Спортсменом, к слову, считается человек, совершивший более 25 самостоятельных прыжков, не в тандеме с инструктором. Если же человек любитель и он прыгнул с парашютом несколько раз, чтобы попробовать себя, проверить свои чувства, то достаточно базовых знаний и предварительного инструктажа.

    Ранее родители школьниц из Бурятии Арьяны и Дарины Дагбацыреновых заявили, что знают о давнем желании дочерей совершить прыжок с парашютом и дали свое согласие на совершение этого действия. Они отправили необходимые документы и согласия инструктору центра «Воин».

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 11:04 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    Путин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Любые решения по территориям на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, можно принимать только после референдума, проведение которого невозможно при военном положении.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с конституцией Украины любые договоренности по территориям должны утверждаться на референдуме, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин подчеркнул, что проведение такого референдума невозможно в нынешних условиях военного положения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме при их достижении.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    Комментарии (14)
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    Эстония призвала готовиться к сокращению войск США в Европе
    «Калашников» начал производство новых АК натовского калибра
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Прилетевшую из Израиля актрису задержали с наркотиками в Домодедово

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации