Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил грузинских радикалов, анонсировавших революцию в день местных выборов 4 октября, с героинями знаменитого индийского фильма 1970-х годов «Зита и Гита» о сестрах-близнецах, разлученных в младенчестве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Паата Бурчуладзе (оперный певец) и Леван Хабеишвили (председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения») – это чудная пара, это «Зита» и «Гита», – сказал он. – Никто не даст никому возможности устроить в Грузии хаос».
«А если кто-то попытается, то получит должный строжайший ответ по закону», – заявил градоначальник.
Паата Бурчуладзе основал движение «Проспект Руставели» и призвал граждан выйти в центр Тбилиси сорвать местные выборы. Леван Хабеишвили анонсировал 4 октября свержение властей.
«У оппозиции нет никаких шансов найти серьезную поддержку в обществе», – подчеркнул Каха Каладзе.
Также, по его словам, «настало время избавить политическое поле в Грузии от финансируемых извне партий».
Накануне мэр Тбилиси сказал, что, еслы бы Майкл Джексон сейчас бы снимал свой легендарный клип «Триллер», то на роль зомби подошли бы грузинские молодежные радикальные активисты.
Наплмним, ранее грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина.