Путин заявил о неисчерпаемых резервах и возможностях России
Путин: У России не счесть числа резервам
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что у России имеется множество резервов и широкие перспективы развития.
На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул наличие серьезных резервов у страны, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул: «Резервов (у России) не счесть числа, здесь (у нас) большие возможности».
По словам Путина, потенциал и ресурсы России создают условия для успешного развития экономики даже в сложных внешних условиях.
Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что России не грозит ловушка «сырьевого партнера».
Президент также отмечал, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.