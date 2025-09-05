Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин сообщил о росте числа туристов на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил о заметном увеличении туристического потока в регионы Дальнего Востока, где ежегодно обслуживается более 14 млн пассажиров.
Президент России Владимир Путин сообщил об активном росте числа туристов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».
«В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год. В том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Путин подчеркнул важность устойчивости традиционных отраслей этого региона. Глава государства предупредил о вероятном росте цен при снижении ключевой ставки.