Актер Гари Олдман получил титул рыцаря

Принц Уильям посвятил Гари Олдмана в рыцари

Tекст: Валерия Городецкая

О посвящении Олдмана в рыцари сообщил официальный аккаунт принца Уэльского Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

«Спасибо вам, сэр Гари Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений – то в роли героя, то злодея, то кого-то посередине», – говорится в сообщении.

К публикации прикреплено видео с церемонии, где принц символически прикасается мечом к плечам актера согласно традиционному обряду посвящения в рыцари.

По информации портала IMDb, в 2018 году Олдман получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Темные времена», где сыграл Уинстона Черчилля. Всего на счету актера 67 различных наград.

В 2014 году Елизавета II «посвятила в рыцари» Анджелину Джоли.