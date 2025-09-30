Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Актер Гари Олдман получил титул рыцаря
Принц Уильям посвятил Гари Олдмана в рыцари
Британский актер Гари Олдман удостоился рыцарского титула во время церемонии с участием принца Уэльского Уильяма во вторник.
О посвящении Олдмана в рыцари сообщил официальный аккаунт принца Уэльского Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
«Спасибо вам, сэр Гари Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений – то в роли героя, то злодея, то кого-то посередине», – говорится в сообщении.
К публикации прикреплено видео с церемонии, где принц символически прикасается мечом к плечам актера согласно традиционному обряду посвящения в рыцари.
По информации портала IMDb, в 2018 году Олдман получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Темные времена», где сыграл Уинстона Черчилля. Всего на счету актера 67 различных наград.
В 2014 году Елизавета II «посвятила в рыцари» Анджелину Джоли.