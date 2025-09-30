Курды захватили главаря ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре

Курды взяли в плен одного из лидеров ИГ под Дейр-эз-Зором

Tекст: Евгения Караваева

О задержании опасного террориста в Дейр-эз-Зоре сообщило командование «Сил демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС.

По данным коалиции, спецподразделение СДС провело операцию в населенном пункте Дарандж, где один из лидеров ИГ (террористическая организация, запрещена в России) ранен и взят в плен. В ходе перестрелки погиб курдский боец, еще двое получили ранения.

Накануне формирования ИГ совершили атаку на мотоциклах в районе блокпоста СДС в местечке Абриха, однако курдские силы отразили нападение и нанесли потери противнику. В коммюнике подчеркивается, что с начала года курдские силы провели свыше 70 операций против террористов, задержали 95 боевиков, среди которых были трое командиров, а шесть лидеров группировки были ликвидированы.

За этот период в столкновениях с бандами погибли 30 бойцов СДС, 12 получили ранения, также убиты шесть мирных жителей. Курдские формирования продолжают операции по уничтожению ячеек террористов в регионе.

В последние месяцы замечено увеличение активности ИГ в провинции Дейр-эз-Зор и прилегающих районах на границе с Ираком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в восточных районах Сирии возле реки Евфрат разгорелись ожесточенные столкновения между сирийскими военными и курдскими формированиями.

В деревне Умм-Тина в провинции Алеппо после атаки дронов погибли пять женщин и двое детей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.