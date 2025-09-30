Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Курды захватили главаря ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре
Курды взяли в плен одного из лидеров ИГ под Дейр-эз-Зором
Один из главарей бандформирования ИГ был ранен и задержан при спецоперации курдских сил в населенном пункте Дарандж на востоке Сирии.
О задержании опасного террориста в Дейр-эз-Зоре сообщило командование «Сил демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС.
По данным коалиции, спецподразделение СДС провело операцию в населенном пункте Дарандж, где один из лидеров ИГ (террористическая организация, запрещена в России) ранен и взят в плен. В ходе перестрелки погиб курдский боец, еще двое получили ранения.
Накануне формирования ИГ совершили атаку на мотоциклах в районе блокпоста СДС в местечке Абриха, однако курдские силы отразили нападение и нанесли потери противнику. В коммюнике подчеркивается, что с начала года курдские силы провели свыше 70 операций против террористов, задержали 95 боевиков, среди которых были трое командиров, а шесть лидеров группировки были ликвидированы.
За этот период в столкновениях с бандами погибли 30 бойцов СДС, 12 получили ранения, также убиты шесть мирных жителей. Курдские формирования продолжают операции по уничтожению ячеек террористов в регионе.
В последние месяцы замечено увеличение активности ИГ в провинции Дейр-эз-Зор и прилегающих районах на границе с Ираком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в восточных районах Сирии возле реки Евфрат разгорелись ожесточенные столкновения между сирийскими военными и курдскими формированиями.
В деревне Умм-Тина в провинции Алеппо после атаки дронов погибли пять женщин и двое детей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.