Tекст: Ирма Каплан

О гибели семи мирных жителей в субботу в результате атак БПЛА, проводимых правительственными войсками на севере Сирии, в районе, где произошли столкновения с возглавляемыми курдами силами, сообщил портал NewArab со ссылкой на Командование курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Полуавтономная курдская администрация контролирует районы севера и северо-востока Сирии, включая нефтяные и газовые месторождения, а СДС фактически является ее армией.

После того, как в конце 2024 года исламистские силы свергли правителя Сирии Башара Асада, новые власти и СДС в марте договорились о соглашении об интеграции гражданских и военных институтов курдской администрации в центральное правительство.

Однако разногласия между сторонами затормозили реализацию соглашения, и курды выступили с призывом к децентрализации, который Дамаск отверг.

Район Дейр-Хафер расположен вдоль линии фронта между сирийской армией и СДС, и в этом районе периодически происходят столкновения, сообщил агентству AFP руководитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

Он заявил, что это самое большое число жертв насилия на севере Сирии за последние месяцы. Базирующийся в Великобритании цент со ссылкой на сеть источников внутри Сирии ранее в субботу сообщил о «вооруженных столкновениях с использованием беспилотников и тяжелого вооружения» после того, как армия атаковала военные позиции СДС в районе Дейр-Хафер.

Поддерживаемые США и возглавляемые курдами силы заявили, что «протурецкие группировки, связанные с правительством Дамаска», наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии, «преднамеренно целясь в дома мирных жителей».

Ранее в этом месяце временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что «переговоры с СДС идут успешно, но, похоже, возникли какие-то препятствия или замедление в реализации соглашения».

Он сказал, что сделал все «в интересах северо-востока (Сирии) и все, что могло бы способствовать... тому, чтобы дело не дошло до войны».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле власти Сирии объявили о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

В сентябре в Народном дворце Дамаска

прошли переговоры сирийского руководства с представителями российской делегации по вопросам экономики, безопасности и энергетики.



