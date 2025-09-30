Пушилин рассказал, как мошенники пытались обмануть его супругу

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Пушилин сообщил о попытке мошенников украсть деньги у его супруги
Жена главы ДНР Дениса Пушилина чуть не стала жертвой мошенников, которые после взлома аккаунта мэра Донецка пытались убедить ее перевести деньги на «безопасный счет».
Пушилин рассказал, что телефонные мошенники развернули многоходовую схему обмана, передает ТАСС.
Взломав телеграм-аккаунт мэра Донецка Алексея Кулемзина, злоумышленники вышли на контакт супруги Пушилина и долго разговаривали, используя различные методы психологического воздействия.
По словам Пушилина, мошенники понимали, с кем имеют дело, и тщательно выстраивали алгоритмы воздействия.
«Я вам честно скажу, ничего такого здесь нет, мошенники даже моей жене дозвонились, моей супруге, причем они понимали с кем общаются, как, потому что у кого-то был взломан телефон», – заявил Пушилин.
Мошенники долго общались с женщиной, входя в доверие и не упоминая деньги. В какой-то момент они включили видеосвязь, демонстрируя флаги и переключая между разными собеседниками. Только на финальном этапе жертву попытались убедить перевести деньги на «безопасный счет».
Оказавшись уже в банке, супруга Пушилина осознала обман и прекратила разговор. После этого она рассказала знакомым о приемах мошенников.
