Ученые из Сибири нашли водоносные слои под Донецком

Глава СО РАН Пармон: Сибирские ученые нашли водоносные слои под Донецком

Tекст: Мария Иванова

Сибирские ученые обнаружили водоносные слои под Донецком, что может помочь решить проблему водоснабжения города, передает РИА «Новости».

По словам председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, специалисты одного из институтов прибыли на место и смогли выявить подземные водоносные пласты.

Ранее сообщалось, что из-за водного кризиса жители Донецка вынуждены экономить не только питьевую воду, но и воду для технических нужд. По всему городу организован подвоз воды, жители переносят ее в дома самостоятельно.

Пармон пояснил: «Мы направили туда специалистов… которые могут делать диагностику состояния водоносных слоев под землей. Они нашли там воду». Ученые также изучили воду из шахт, ранее считавшуюся непригодной, и выяснили, что после стандартной доработки ее можно безопасно использовать.

Решение об использовании найденной воды для нужд города будет принято в ближайшее время. Валентин Пармон выразил надежду, что водная блокада Донецка вскоре будет ликвидирована.

Напомним, в августе сообщалось, что в муниципалитетах Донецкой народной республики установили более 1,3 тыс. емкостей для воды на фоне острого водного кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что одной из главных задач является устранение потерь воды при транспортировке, которые местами достигают 60%.

