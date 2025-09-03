Захарова заявила о надоевшей мировой украинизации спорта

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг отношений между российским футболистом Матвеем Сафоновым и его украинским одноклубником Ильей Забарным в «Пари Сен-Жермен», передает РИА «Новости».

Забарный присоединился к французскому клубу в августе, после чего, по сообщениям СМИ, руководство клуба намеревалось расстаться с Сафоновым по настоянию главного тренера Луиса Энрике.

Сообщалось также, что украинский футболист провел отдельный разговор с Сафоновым, а на матч Суперкубка УЕФА они летели в соседних креслах. При этом Забарный не подписался на Сафонова в социальных сетях, несмотря на то, что последовал за другими футболистами клуба.

«Эта украинизация повальная – что спорта, что международной повестки в целом – уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедренной. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель. И помимо всего прочего, мне кажется, та же самая Западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев», – заявила Захарова.

Ранее на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после совместного награждения.

В прошлом году бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».