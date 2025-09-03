Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
Медведев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возложил венок к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки Медведева в Тверскую область, передает ТАСС.
На церемонии также присутствовали помощник президента Владимир Мединский и губернатор Игорь Руденя.
После возложения венка Медведев намерен встретиться с представителями поискового отряда «Волонтерская рота» и активистами организации «Молодая гвардия «Единой России».
Ржевский мемориал был открыт в июне 2020 года в память о советских солдатах, погибших в тяжелых боях под Ржевом в 1942–1943 годах. Центральная фигура комплекса – 25-метровый воин, превращающийся в силуэт журавлей, олицетворяющий души павших.
В июне в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.