Медведев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным

Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

«Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить сербскую нефтяную компанию NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.