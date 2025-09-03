  • Новость часаМинобороны заявило о контроле половины Купянска
    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобские законы

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    3 сентября 2025, 12:23 • Новости дня

    Киев разместил иностранных наемников вдоль линии фронта в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о прибытии интернациональных соединений на ключевые участки соприкосновения в Донбассе, в том числе на границу с Днепропетровской областью.

    По его словам, украинские войска разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии фронта в Донбассе, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил, что Киев сформировал целые интернациональные соединения для удержания позиций ВСУ.

    По его словам, размещение иностранных наемников зафиксировано, в частности, на границе ДНР и Днепропетровской области, а также на красноармейском, константиновском и краснолиманском направлениях. Он отметил, что переброска иностранных бойцов также продолжается в сторону Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Воюющие за ВСУ грузинские наемники планировали убийства руководителей Грузии. Мексиканский наемник, действовавший в Красногоровке, покинул украинских солдат, оставив их умирать на позиции.

    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    3 сентября 2025, 01:45 • Новости дня
    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине

    Лавров: Для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии

    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовым образом признать возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».

    Министр выделил еще три условия: устранение угроз безопасности России, возникших из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс; восстановление прав русскоязычного населения в районах, контролируемых Киевом; а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Лавров напомнил, что такие параметры были отражены в декларации независимости Украины 1990 года.

    По его словам, «должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».

    Глава МИД отметил, что Россия по-прежнему рассматривает мирное урегулирование как приоритет. Он указал, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были проведены три раунда переговоров в Стамбуле, где стороны добились прогресса по обмену военнопленными и возвращению тел погибших. «Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», – добавил Лавров.

    Он также напомнил о более ранних переговорах в Белоруссии и Турции. «Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – напомнил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России. Путин заявил, что Россия считает возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым и видит в этом угрозу безопасности страны в долгосрочной перспективе.

    3 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошло несколько серий взрывов, взрывы звучат и в других городах и регионах страны, сообщают украинские СМИ.

    В частности, сообщается о взрывах в Вышгороде Киевской области. Также взрывы прозвучали в Луцке (Волынская область) и Ровно (Ровненская область). Взрывы зафиксированы во Львове и Хмельницком, а также во Львовской и Хмельницкой областях. Кроме того, взрывы произошли в Полтавской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название – Кропивницкий) , передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в воздух были подняты российские ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, «около 100 ударных дронов атакуют» Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.


    3 сентября 2025, 05:43 • Новости дня
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину

    Постпред США при НАТО Уитэкер: В Европе не хотят направлять войска на Украину

    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны не хотят направлять войска на Украину в рамках мирного процесса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «У наших союзников нет политической воли сделать все необходимое», – приводит слова Уитэкера РИА «Новости».

    Он заявил, что европейцские страны могли бы «направить войска», но «никто не хочет этого делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Европы продолжают настаивать на размещении на Украине европейских военных. Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину.


    2 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Пазено, Марково и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Степного, Кондратовки, Перше Травни, Варачино, Лесного, Павловки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Удами и Чугуновкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и девять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Глинского, Высшего Соленого, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 385 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вороного, Новопетровского Днепропетровской области, Дорожнянки и Ольговского Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Степногорска Запорожской области, Михайловки, Львово, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    2 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    ВСУ заблокировали Купянск и использовали жителей как живой щит

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирные граждане Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных, лишившись доступа к гуманитарной помощи, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, подразделения украинской армии заблокировали все выезды из Купянска и используют мирных жителей в качестве живого щита, передает ТАСС.

    Лисняк заявил, что въезды и выезды из города полностью контролируются бойцами незаконных вооруженных формирований Украины. Гуманитарная помощь и волонтеры не допускаются, а местная медицина фактически не функционирует.

    По словам Лисняка, украинские военные размещаются в жилых районах, а местных жителей принуждают рыть окопы и траншеи для подготовки к боям в городской застройке. Солдаты сносят дома на окраинах города, используя взрывчатку для создания заграждений и улучшения огневых позиций.

    Кроме того, многочисленные факты мародерства фиксируются на территории Купянска – представители ВСУ грабят жилые дома и магазины, вывозят имущество под контролем местной администрации. Лисняк отметил, что такие действия усугубляют гуманитарную катастрофу, а население оказалось полностью изолированным и не может покинуть зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. «Ураганы» ранее уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом направлении.

    Комментарии (11074)
    2 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о самострелах в бригаде «Азова» под Купянском

    Военные ВСУ из бригады «Азова» ранили себя для ухода с фронта

    Tекст: Денис Тельманов

    На Купянском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, куда входят националисты «Азова», наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Как передает ТАСС, российские силовики сообщили о случаях самострелов среди военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют члены «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).

    По их данным, бойцы специально ранят себя, чтобы не участвовать в боях. В пример приводится солдат с позывным «Выходной», который выстрелил себе в ногу, и еще один боец с позывным «Труня», признавшийся командиру в страхе погибнуть и также выстреливший в себя.

    Силовики указали, что подобные эпизоды не единичны и участились на Купянском направлении из-за тяжелого положения подразделений ВСУ на этом участке фронта. Они отметили, что ситуация в районе Купянска остается крайне сложной для украинских формирований.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что соединения и воинские части группировки «Запад» почти полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО. В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» и иностранные наемники. Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов».

    2 сентября 2025, 18:50 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС

    Эксперт Анпилогов: Использование Россией и США Запорожской АЭС могло бы лечь в основу мирного соглашения

    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Использование Россией Запорожской АЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией, к которому, возможно, будут привлечены США, Китай, Индия и ряд других внешних игроков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на ЗАЭС.

    «Думаю, Владимир Путин имел в виду, что использование ЗАЭС могло бы лечь в основу потенциального мирного соглашения. В этом сценарии Россия позволяет Украине использовать энергию, вырабатываемую станцией, а Киев обязуется не использовать ее для милитаризации страны», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Теоретически, Москва обязалась бы стабильно поставлять электричество, которого хватит для всей Центральной Украины – примерно трети территории, подконтрольной Киеву. В этом концепте у России появляется рычаг давления на Банковую, не связанный с применением военной силы, а у Украины – стабильная генерация и гарантии мира. США же являются арбитром соблюдения договора обеими сторонами», – добавил он.

    «Такой сценарий был бы лучшим вариантом и с технической точки зрения. Запорожская АЭС – это несколько энергоблоков общей мощностью шесть ГВт, которые наиболее эффективно работают при полной загрузке. Поэтому сейчас станция держит базовую генерацию – неснижаемое потребление энергии, которое присутствует в любой энергосистеме», – детализировал собеседник.

    «В итоге ЗАЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией. Вероятнее всего, это будет некий международный режим, с участием США, может быть, Китая, Индии и ряда других внешних игроков», – уточнил эксперт.

    «То есть предложение, озвученное президентом, является примером ответственной и выверенной политики, подразумевающей оставить разногласия за скобками и сосредоточиться на общих выгодах. Сфера атомной энергетики последние несколько лет была объектом всевозможных спекуляций и «теневых игр», Россия же выступает за глобальную ответственность всех игроков», – акцентирует он.

    По его словам, у Москвы имеются широкие возможности для сотрудничества с Вашингтоном и Киевом в сфере атомной энергетики. «Украина вела широкую программу сотрудничества с компанией Westinghouse, начавшуюся на Южно-Украинской АЭС и продолженную на ЗАЭС. При этом у экспертов были множественные нарекания по поводу серьезных технических недостатков американского топлива и несовместимости его с реакторами советского производства», – напомнил он.

    «Впоследствии Украина отладила топливо до более-менее приемлемых параметров. Но Westinghouse никогда не давал никаких гарантий Киеву и не понес бы ответственность, например, за протечки и негативные процессы в активной зоне реактора. На украинских АЭС несколько раз останавливались блоки из-за неправильной работы, но серьезных инцидентов удалось избежать», – продолжил спикер.

    «Поэтому сейчас на ЗАЭС возможно произвести выгрузку не сертифицированного «Росатомом» американского топлива, частично выгоревшего, и запускать реакторы уже на российских ТВЭЛ. При этом Киев при подписании контракта с США вообще вынес за скобки вопрос утилизации отработанного ядерного топлива. В итоге оно просто складировалось в Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на территории Чернобыльской зоны отчуждения, образуя могильник», – рассказал эксперт.

    «Таким образом, мы могли бы поднять этот вопрос в диалоге с США с тем, чтобы, например, за американский счет утилизировать их топливо на мощностях «Росатома» или передать Westinghouse стержни с ЗАЭС», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии на станциях остались реакторы, которые строил еще СССР. И здесь я тоже вижу большие возможности для сотрудничества Москвы с Западом, поскольку «Росатом» обладает возможностями для продления срока безопасной службы этих реакторов. Это наукоемкие процедуры, которые больше никто не в силах выполнить. Также Россия и США могли бы проработать совместимость американского топлива с советскими АЭС», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на Запорожской АЭС, или даже в трехстороннем формате с Украиной, если для этого «сложатся благоприятные условия».

    Президент подчеркнул, что у России имеется позитивный опыт сотрудничества в данной сфере с международными акторами. «Это касается нашей совместной работы в Венгрии. Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», – отметил он.

    При этом, Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев и недопущения дальнейших ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – указал глава государства.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность участившимися ударами ВСУ по инфраструктуре в районе ЗАЭС. «В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указывал он.

    2 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    ПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими системами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, с 20.00 мск до 23.00 мск десять аппаратов были сбиты над акваторией Черного моря. Семь беспилотников перехватили над Крымом, еще семь – над территорией Ростовской области. Два дрона уничтожили над Брянской областью, один – над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в Волгограде.

    2 сентября 2025, 13:20 • Новости дня
    ВС России поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по предприятию по производству беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 158 БПЛА.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81 130 беспилотников, 627 ЗРК, 24 922 танка и других бронемашин, 1 589 боевых машин РСЗО, 29 167 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 904 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием. Также на минувшей неделе Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    3 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    Мерц исключил отправку западных военных на Украину до перемирия

    Мерц: До перемирия отправки западных войск на Украину не будет

    Мерц исключил отправку западных военных на Украину до перемирия
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка западных военных на Украину исключена до достижения перемирия, передает канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «До этого момента не будет отправки войск на Украину», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sat1.

    По словам Мерца, даже если будет достигнуто перемирие, участие ФРГ в подобной миссии возможно только с «существенными оговорками», а данный путь сопряжен с множеством препятствий. Мерц добавил, что военная миссия Германии на Украине не планируется.

    Он отметил, что вопросы о военной помощи обсуждаются странами-участниками так называемой коалиции желающих. «Это не в компетенции Европейского союза», – подчеркнул канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО. В Североатлантическом альянсе заявили, что не рассматривают отправку военных контингентов на Украину. В странах Европы продолжают настаивать на размещении на Украине европейских военных.

    2 сентября 2025, 16:54 • Новости дня
    Ушаков: Диалог России и США касается прежде всего Украины

    Ушаков: Говорить о развитии отношений России и США пока рано

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре нынешних переговоров Москвы и Вашингтона остается ситуация вокруг Украины, о других аспектах двусторонних отношений речи пока не идет.

    Москва и Вашингтон в настоящий момент ведут диалог, который сосредоточен преимущественно на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине, передает ТАСС. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, о развитии двусторонних отношений между странами говорить пока рано.

    Отвечая на вопрос о возможности информирования Дональда Трампа Владимиром Путиным об итогах визита в Китай, Ушаков подчеркнул: «Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно».

    Дипломат добавил, что прямой диалог между странами сводится сейчас к вопросам, касающимся урегулирования ситуации на Украине, а другие направления сотрудничества пока не получили развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос о возможном размещении китайских миротворцев на территории Украины не обсуждался на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    2 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ западнее Камышевахи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции северо-западнее Камышевахи и отошли в сторону Днепропетровской области.

    Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», – заявил Рогов.

    По его словам, теперь основные бои переместились на территорию Днепропетровской области.

    Рогов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и создают «санитарную зону безопасности» у границ ДНР на территории соседней области.

    Ранее Минобороны России сообщало, что Камышеваха была освобождена 30 августа бойцами группировки «Восток». Глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что с освобождением этого села весь юг ДНР находится под контролем российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике.

    Военные подразделения России расширили зону контроля и начали работу по созданию зоны безопасности на территории Днепропетровской области.

    Российские подразделения почти завершили зачистку Серебрянского лесничества, где для украинских сил созданы локальные огневые мешки.

    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Поставщик оружия Украине Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Умер создатель Су-25
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год

    Президент Финляндии Александр Стубб объявил, что считает свою страну одной из победительниц по итогам Второй мировой войны – и это при том, что финны были союзниками поверженной нацистской Германии. В чем извращенная логика финского президента и почему он постоянно вспоминает 1944 год в контексте украинского кризиса? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
