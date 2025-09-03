Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
Глава парламента Южной Кореи встретился с Путиным в Китае
Спикер южнокорейского парламента У Вон Сик провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в аппарате южнокорейского политика.
У Вон Сик попросил Путина проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, которые работают в России, сообщили в аппарате, передает ТАСС.
Российский лидер проявил интерес к межкорейским отношениям и проблеме Корейского полуострова, добавили там.
Он также поинтересовался, нужно ли что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
У Вон Сик выразил надежду, что обе части Кореи смогут открыть эпоху процветания и мира.
Напомним, Путин в завершение переговоров с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера в Россию.
Путин и Ким Чен Ын в среду утром завершили переговоры в составе делегаций и затем продолжили беседу тет-а-тет. Вся продолжительность переговоров двух стран составила два с половиной часа.