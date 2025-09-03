Глава парламента Южной Кореи встретился с Путиным в Китае

Tекст: Алексей Дегтярев

У Вон Сик попросил Путина проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, которые работают в России, сообщили в аппарате, передает ТАСС.

Российский лидер проявил интерес к межкорейским отношениям и проблеме Корейского полуострова, добавили там.

Он также поинтересовался, нужно ли что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

У Вон Сик выразил надежду, что обе части Кореи смогут открыть эпоху процветания и мира.

Напомним, Путин в завершение переговоров с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера в Россию.

Путин и Ким Чен Ын в среду утром завершили переговоры в составе делегаций и затем продолжили беседу тет-а-тет. Вся продолжительность переговоров двух стран составила два с половиной часа.