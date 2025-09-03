Сестру Ким Чен Ына заметили на переговорах с Путиным

Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.5 комментариев
Сестру Ким Чен Ына заметили на лидеров России и КНДР
На переговорах между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Пекине за столом присутствовала сестра главы КНДР Ким Е Чжон.
На переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына присутствовала его сестра Ким Е Чжон, сообщает ТАСС.
Ким Е Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Встреча проходила в Пекине, где оба лидера приняли участие в торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Присутствие сестры Ким Чен Ына на переговорах подчеркивает ее важную роль в северокорейском руководстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одном автомобиле Aurus. Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области. Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР.