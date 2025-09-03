Захарова осудила слова Стубба о якобы победе Финляндии над СССР в 1944 году

Tекст: Мария Иванова

Заявления президента Финляндии Александера Стубба о том, что Хельсинки якобы «победила» Советский Союз в 1944 году, являются проявлением мракобесия, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Она выразила недоумение по поводу того, как финское общество продолжает терпеть подобные высказывания своего лидера.

«Посмотрите заявления Стубба, президента Финляндии. Он же до чего договорился? Что они, финны, – я не знаю вообще, как финны все еще терпят его – договорились с Россией, с Советским Союзом, в 1944 году, а сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом. Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два – это сорок восемь, понимаете?» – заявила Захарова.

Она отметила, что подобные слова звучат только потому, что «так хочется сегодня». Захарова подчеркнула, что российская сторона уже дважды напоминала Стуббу о настоящих событиях 1944 года. По ее словам, тогда Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма, разорвав союз с Германией и повернув оружие против бывших союзников.

Дипломат добавила, что если сейчас финское руководство действительно хочет идти на сближение с Россией, то для этого есть путь: «пусть сражаться начинают с киевским режимом как с действительно продолжателем идеи нацизма и гитлеризма». Захарова назвала это «хорошим шансом» для восстановления контактов.

Ранее Стубб в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом, потому что смогла сохранить свою независимость после подписания мирного договора в 1944 году.

Накануне Мария Захарова призвала власти Финляндии пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине в ответ на высказывания Стубба о событиях 1944 года.