В Подмосковье завершился масштабный форум «РИФ-2025»

Tекст: Валерия Городецкая

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что российская интернет-отрасль демонстрирует впечатляющий рост несмотря на санкционное и информационное давление. По данным РАЭК, экономика Рунета второй год подряд увеличивается более чем на 40% и в 2024 году достигла 24 трлн рублей, а в 2025 году может приблизиться к 30 трлн.

Кириенко подчеркнул, что цифровой суверенитет России обеспечен зрелостью национальных платформ, своевременными инвестициями и высоким доверием аудитории к отечественным сервисам. Он отметил, что Россия вошла в тройку стран мира, обладающих полной независимостью в цифровой сфере, наряду с США и Китаем, а интерес к опыту России проявляют международные партнеры.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин анонсировал новый законопроект, который ограничит деятельность зарубежных рекламных компаний на российском рынке. По его словам, документ может быть принят уже в этом созыве, чтобы защитить отечественный рынок от внешнего давления.

Во втором квартале 2025 года сбор с интернет-рекламы достиг 3,8 млрд рублей. Эксперты считают этот инструмент устойчивым источником пополнения бюджета и стимулом для развития рынка. На форуме также обсуждались вопросы кибербезопасности, роста роли кибератак, внедрения искусственного интеллекта в защиту пользователей и импортозамещения в игровой индустрии.

Журналист, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич отметил, что Россия смогла создать уникальный цифровой суверенитет в условиях давления. Руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России, генеральный директор digital-агентства «Интериум» Валерий Сидоренко подчеркнул силу и потенциал ИТ-отрасли, сумевшей за короткий срок выстроить независимую экосистему.

В среду в Подмосковье стартовал крупнейший Российский интернет-форум. В рамках РИФ-2025 эксперты рассмотрели рост киберугроз для подростков и выделили приоритет развития безопасных российских цифровых платформ.