Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Эксперты обсудили методы защиты подростков от цифровых угроз
В рамках РИФ-2025 эксперты рассмотрели рост киберугроз для подростков и выделили приоритет развития безопасных российских цифровых платформ.
На сессии по цифровой безопасности председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова заявила: «Сегодня мы видим, насколько остро стоит вопрос цифровой грамотности – как для детей, так и для родителей». Она отметила, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, за год выросло на 75%. Белякова подчеркнула важность развития навыков цифрового общения, доверительного диалога и продвижения безопасных отечественных площадок для формирования культуры ответственного поведения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель руководителя проекта «Мастерская новых медиа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Леваненков отметил необходимость создавать в медиа истории про обычных людей, чтобы подростки могли им подражать. Он подчеркнул, что именно простые и понятные образы способствуют формированию здоровых моделей поведения.
На параллельной сессии ведущий PR-менеджер Brand Analytics Татьяна Голованова рассказала о необходимости перевода пользователей на российские платформы. Она выделила риски утечки персональных данных через иностранные площадки и назвала VK, Одноклассники и MAX примерами отечественных, более защищенных сервисов.
В ходе обсуждения медийной рекламы эксперты подвели итоги года и обозначили перспективные рекламные инструменты и направления развития рынка на 2026 год.