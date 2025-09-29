DeepSeek объявила о выпуске новой экспериментальной ИИ-модели

DeepSeek повысила эффективность и снизила стоимость экспериментальной ИИ-модели

Tекст: Мария Иванова

Китайская компания DeepSeek объявила о выпуске новой экспериментальной версии искусственного интеллекта DeepSeek-V3.2-Exp, передает РИА «Новости». Сообщается, что новая модель отличается улучшенной эффективностью обучения и умозаключений, а также сниженной стоимостью API для пользователей.

В заявлении компании говорится, что этот релиз рассматривается как промежуточный шаг к созданию совершенно нового поколения архитектуры искусственного интеллекта. Представители DeepSeek подчеркивают, что улучшения делают продукт доступнее для разработчиков и конечных пользователей.

Ранее DeepSeek выпустила версию ассистента R1 на базе искусственного интеллекта, которая, по информации на сайте компании, по возможностям не уступает ChatGPT. Мобильное приложение на базе этой разработки быстро вышло в лидеры в ряде стран, включая США, Британию, ОАЭ, Японию, Южную Корею и Китай, заняв первое место в App Store.

В агустте сообщалось что компания DeepSeek перенесла запуск своей ИИ-модели из-за проблем с чипами Huawei.

Ранее стало известно что США и Китай занимают лидирующие позиции в мировой гонке технологий искусственного интеллекта, причем за последний год КНР сократила разрыв с Соединенными Штатами.