    Выборы в Молдавии привели Санду в бешенство
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Орбан обратился к Зеленскому с просьбой
    Лавров рассказал «легенду» о Сталине, Сочи и ООН
    Песков описал реакцию на возможный удар ВСУ по Кремлю
    Лавров отверг просьбу журналиста Sky News говорить по-английски
    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии
    В НАТО нашли повод для усиления миссии на Балтике
    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    28 сентября 2025, 14:17 • Новости дня

    Экс-депутат ЕП: Запад должен признать - Россия побеждает в конфликте на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский политолог и бывший депутат Европарламента считает Эмерик Шопрад, что Западу следует признать победу России на Украине и начать переговоры с Москвой.

    Исход спецоперации России становится все более очевидным, несмотря на сложность такого признания для западных стран, отметил Эмерик Шопрад, передает «Лента.ру».

    «Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Шопрад. Он добавил, что западным странам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров с Москвой и подвести итоги, чтобы предотвратить расширение конфликта за пределы Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Однако, по его словам, Киев и поддерживающие его европейские страны пока не демонстрируют готовности к честному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что российские чиновники готовы к различным провокациям.

    В адрес Зеленского прозвучали предупреждения о справедливом возмездии, от которого не спасут даже убежища.

    27 сентября 2025, 16:00 • Новости дня
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России

    Военкор Громов: Россия рушит логистику Красного Лимана

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главной задачей осеннего наступления ВС России остается полное освобождение ДНР, об успехах в реализации этой задачи говорит переход под российский контроль сел Дерилово и Майское, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты. О развитии продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области стало известно из субботней сводки Минобороны.

    «Насколько мне известно, после освобождения в ДНР села Дерилово мы сходу зашли в соседний поселок Дробышево. А это уже последний населенный пункт, за которым находится город Красный Лиман», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, логистика ВСУ в направлении Красного Лимана пока осуществляется тремя путями. Один из них проходит через поселок Ямполь, второй через Дробышево, а третий через реку Северский Донецк под Славянском.

    «Пока мы освобождаем Дробышево и Ямполь, северный и южный логистические пути заканчиваются. Снабжение только через реку будет, мягко говоря, затруднено. Поэтому освобождение двух этих населенных пунктов обусловит освобождение Красного Лимана», – пояснил собеседник.

    Что касается освобожденного в Краматорском районе ДНР села Майское, расположенного в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра, это расширяет зону контроля вокруг города.

    Как пояснил военкор, освобождение Часова Яра позволит российским войскам не только развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, но и открыть путь к Константиновке, через которую – наряду с Изюмом – осуществляется подкрепление гарнизонов Славянска и Краматорска.

    В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил продвижение в районе Клебан-Быкского водохранилища, где за минувшие сутки, по данными Минобороны, было освобождено 1,1 кв. километра территории.

    «Одновременно продолжается зачистка Кировска от разрозненных групп боевиков ВСУ. То есть происходят большие подвкижки на всем этом направлении. Но главная цель осеннего наступления – это полное освобождение Донецкой народной республики. И то, что мы также продвигаемся в Днепропетровской области, тоже сказывается на результатах – враг так или иначе должен реагировать на это», – пояснил эксперт.

    Дандыкин особо отметил освобождение села Степовое в Покровском районе Днепропетровской области. Оно расположено в 2,5 километрах к северу от ранее освобожденного Калиновского.

    «Успехи на разных участках позволяют ВС России одновременно продвигаться в строну ДНР и Запорожской области – города Гуляйполе. Это не просто зона безопаности на территории Днепропетровской области, а открытие новых возможностей оперативно-тактического плана. А там уже недалеко до города Запорожье», – отметил спикер.

    В этой ситуации противник вынужден перебрасывать подкрепления из Сумской области, где ранее на этой неделе российские бойцы взяли под контроль Юнаковку, добавил Дандыкин.

    Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области сообщалось в субботней сводке Минобороны.

    27 сентября 2025, 20:34 • Новости дня
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

    Лавров: Россия не направляла беспилотники или ракеты в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    27 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов подробностей произошедшего в Буче.

    Лавров выразил удивление из-за того, что западные журналисты не проявили интереса для расследования событий в Буче, передает ТАСС.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН он напомнил, что год назад призывал представителей СМИ проявить журналистский азарт и выяснить детали о погибших.

    «Неужели вам не интересно узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут, кто они такие были?» – спросил Лавров западных журналистов.

    Он также отметил, что несмотря на громкость инцидента в Буче, ни одно западное издание не провело журналистского расследования, в отличие от менее значимых событий, по которым такие расследования обычно происходят.

    Ранее Лавров заявил о нежелании ООН разоблачить «кровавые инсценировки» Киева в Буче. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ.

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.

    Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.

    28 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные подразделения улучшили позиции и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ на различных участках фронта, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка в Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны России. Отмечается поражение двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ. На Харьковском направлении российские силы нанесли урон механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Волчанска и Охримовки.

    По данным Минобороны, ВСУ на этих направлениях потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами. Подразделения группировки «Запад» также улучшили свои позиции, атаковав украинские формирования в районах Торского, Лозового, Новоселовки в ДНР и Купянска в Харьковской области, уничтожив более 230 военнослужащих противника, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Юг» освободила населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. В результате боев в районах Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла урон трем механизированным, воздушно-десантной бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровское, Красноармейск, Владимировка в ДНР и Дачное в Днепропетровской области. Потери украинских формирований превысили 410 военнослужащих, шесть бронированных машин, включая HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

    На направлениях, где действуют войска группировки «Восток», российские силы продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся урон различным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка в Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное в Днепропетровской области и Искра в ДНР. Потери противника составили до 205 человек, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На Днепровском направлении российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял более 80 военнослужащих, автомобиль, два артиллерийских орудия и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Среди уничтоженной техники – радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов и материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали склады беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах. Средствами ПВО за сутки были сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотников самолетного типа.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 зенитных комплекса, 24 418 танков и других бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 103 орудия и миномета, а также 39 015 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль большей части Купянска. Военное ведомство сообщило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Министерство обороны также проинформировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    27 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме 95-й бригады ВСУ под Красноармейском

    Подразделения 95-й бригады ВСУ почти полностью уничтожены под Красноармейском

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, переброшенные под Красноармейск, понесли значительные потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, переброшенные из Сумской области под Красноармейск, практически полностью уничтожены, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили: «Пожарная команда – 95-я ОДШБр – практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск. С момента переброски части подразделений 95-й ОДШБр из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков «пропавшими без вести». Такие данные привели родственники».

    Ранее силовые структуры сообщали, что командование этой бригады было фактически отстранено, а подчиненные батальоны переданы командирам смежных подразделений. Красноармейск, который на Украине называют Покровском, в последние недели стал одним из самых напряжённых участков фронта.

    По данным силовиков, именно после переброски под Красноармейск 95-я бригада понесла наиболее тяжёлые потери. Сейчас большая часть личного состава числится среди пропавших без вести, а контроль над подразделениями осуществляют командиры других воинских частей.

    Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее активные боевые действия происходят на Красноармейском (Покровском) направлении.

    Власти ДНР ранее сообщили о взятии Красноармейска в полукольцо.

    27 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает информацией о попытках Киева организовать провокации, и в случае их реализации украинские власти «серьезно пожалеют», передает ТАСС.

    По его словам, российская военная разведка и Служба внешней разведки регулярно предоставляют данные о готовящихся действиях.

    «Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», – заявил Лавров.

    Кроме того, Лавров сообщил, что читал публикации о попытках Киева использовать дроны российского производства для атак на Европу с целью имитации их запуска из России. По его словам, украинская сторона снабжает эти дроны специальным снаряжением, чтобы создать у европейцев впечатление о российском происхождении атак.

    Отвечая на вопросы журналистов, Лавров отметил, что заявления о подготовке военных провокаций со стороны Украины на территории европейских стран имеют под собой «самые надежные основания». Он подчеркнул, что российская сторона не сомневается в достоверности поступающей информации.

    Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России.

    28 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю

    Песков: Все понимают, каким будет ответ Москвы на попытку ВСУ атаковать Кремль

    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит, поскольку последствия и так всем очевидны.

    Обсуждать реакцию Москвы на возможную попытку Киева атаковать Кремль не стоит, отметил Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул: «Наш верховный главнокомандующий, президент [Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают».

    Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается произвести впечатление на западных союзников, изображая себя «бравым воякой», однако ситуация на фронте, по словам пресс-секретаря, свидетельствует о противоположном. Представитель Кремля также добавил, что позиции Украины на переговорах ухудшаются.

    Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в качестве ответной меры на возможные удары России по энергетической инфраструктуре Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается вывести Запад на прямое столкновение с Россией.

    27 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    28 сентября 2025, 10:27 • Новости дня
    Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Украины призывного возраста соглашаются на трудоустройство в McDonald's, выплачивая за это до 15 тыс. долларов ради получения брони от мобилизации.

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала пользоваться преференциями, аналогичными госпредприятиям, благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mash.

    Кулеба ранее утверждал, что McDonald's должен оставаться в стране даже во время боевых действий, поскольку является символом евроинтеграции.

    На территории страны сейчас работает более 100 точек McDonald's, в которых официально трудятся 7,5 тыс. человек. Это число сравнимо с тремя военными полками. Граждане призывного возраста готовы платить за трудоустройство в McDonald's суммы до 15 тыс. долларов, чтобы получить бронь от мобилизации.

    На этом фоне McDonald's обнародовал отчет по выручке за 2024 год. По сравнению с 2023 годом доход компании вырос на 30% и достиг 13 млрд гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили стоимость «спасения» от мобилизации. Житель Волынской области отдал крупную сумму священнослужителю, чтобы стать дьяконом и избежать призыва. А экипажи территориальных центров комплектования получают по 200 долларов за каждого задержанного призывника.

    28 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Названо число окруженных в лесу возле Синельниково украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ в лесу западнее Синельниково на Харьковском направлении.

    «В лесу возле Синельниково штурмовые группы «Северян» захватили три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57 омпбр и 127 отмбр, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Волчанске российские силы значительно продвинулись на левобережье реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, суммарное продвижение составило до 500 м.

    На направлении Меловое-Хатнее авиация ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян» наносили удары по скоплениям украинских сил. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

    На Сумском направлении российские штурмовые группы продолжают наступление вглубь Сумской области. Российская авиация ведет активную работу по позициям ВСУ по всему фронту. Продвижение в лесополосах западнее Юнаковки и на правом фланге наступления составило до 200 м.

    ВСУ после переброски подкреплений усилили контратаки – за сутки они предприняли четыре попытки в районах Алексеевки, Степового (Ленинское) и Кондратовки, все были отражены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация стабильная, российские беспилотники наносили удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» значительно продвинулась в лесу западнее Синельниково, захватив десять опорных пунктов вооруженных сил Украины.

    28 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали три мирных жителя, при атаке дронов ВСУ в Шебекино ранения получили трое сотрудников производственного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде медицинская помощь потребовалась 16-летнему юноше и женщине, которые в момент ракетного удара находились на улице. Также пострадала женщина, которая была в многоквартирном доме.

    В городе Шебекино атаке подверглось производственное предприятие, Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, одна женщина ранена в руку и голову, у еще одной пострадавшей отмечено ранение глаза и грудной клетки осколками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Белгородской области погиб мирный житель.

    27 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева

    Лавров: Европа позволила Киеву теракты ради поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа, стремясь нанести России «стратегического поражения», позволяет Киеву совершать теракты и внесудебные казни и безрассудные диверсии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Европа позволяет киевским властям совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, поскольку стремится к утопической цели нанести России «стратегическое поражение», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, европейские страны игнорируют действия Киева и «ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций».

    Лавров также обратил внимание, что киевские власти пришли к власти в результате, как он выразился, организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году. Он отметил, что после этого власти Украины взяли курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, а также на законодательное истребление русского языка в образовании, культуре и СМИ.

    Министр подчеркнул, что Украина остается «единственной страной в мире, законодательно запретившей использование родного языка почти половины своего населения».

    «Россия, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных людей на территориях под контролем Киева восстановлены и соблюдаться в полном объеме. По словам Лаврова, на этой основе Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для самой Украины.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину.

    Лавров также подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения.

    27 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Лавров зачитал, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН представил хронологию высказываний украинских лидеров, ярко продемонстрировавших противоречивость их позиции по переговорам с Москвой.

    Сергей Лавров на пресс-конференции подробно зачитал журналистам, как менялась позиция Киева по переговорам с Москвой, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что специально попросил подготовить для себя подборку заявлений украинских лидеров, чтобы наглядно продемонстрировать нелогичность их подхода.

    Министр напомнил, что после провала переговоров в апреле 2022 года, по его словам, инициированного запретом со стороны Британии, Владимир Зеленский занял жесткую позицию.

    «Мы можем сражаться с Россией и десять лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», – процитировал Лавров заявление Зеленского от 17 апреля 2022 года.

    Однако уже 1 октября 2022 года Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Москвой, но с другим президентом, а не с Владимиром Путиным.

    Позже, 22 марта 2023 года, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности Украины.

    Заявления делали «те же люди, которые через год стали говорить, что Путин убегает от них».

    «Судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский», – резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

    Выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

    Лавров также назвал политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Он предупредил: любая агрессия против России получит решительный отпор.

    27 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Лавров обвинил Британию в содействии украинским «пакостям»

    Лавров: Киеву во всех пакостях помогает Британия

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о подготовке Киевом дронов российского производства и отправке их в Европу. Он отметил, что «помогают украинцам во всех этих пакостях британцы».

    Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что ознакомился с публикациями о том, как Киев оснащает дроны российского производства для отправки в Европу, передает ТАСС.

    «Берут дроны нашего производства, которые там, наверное, у них тоже имеются, и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что это мы запустили эти дроны», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что, по его данным, британские специалисты активно помогают Киеву «во всех этих пакостях», как это происходило «много столетий на нашем геополитическом пространстве».

    Лавров также подчеркнул, что несмотря на истеричные заявления ряда стран Восточной Европы, в столицах крупных западных государств есть политики, которые понимают происходящее, однако придерживаются курса на подавление России. По его словам, на Западе стараются модифицировать подходы к понятию «стратегического поражения» России, хотя сама цель остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гЛавров заявил, что обнаруженные на территории Польши беспилотники не могут преодолеть расстояние от границы России до Польши.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны при подтверждении планов Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что НАТО рассматривает варианты уничтожения российских военных самолетов, якобы вторгающихся в воздушное пространство альянса.

    28 сентября 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа в восьми регионах страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области. Над Брянской областью сбито десять беспилотников, в Белгородской области уничтожили восемь аппаратов. Четыре дрона сбиты в Тульской области, три – в Ярославской. В Ростовской области средства ПВО поразили два беспилотника. По одному беспилотнику было уничтожено в небе над Новгородской и Самарской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Жуковский (Раменское) в Московской области, а также в аэропортах Пскова и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения полетов. В аэропортах Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) также приостановили прием и выпуск воздушных судов.

    В Пензенской области завершили действие ограничений. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, но они также сняты.

