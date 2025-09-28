Tекст: Евгения Караваева

Исход спецоперации России становится все более очевидным, несмотря на сложность такого признания для западных стран, отметил Эмерик Шопрад, передает «Лента.ру».

«Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Шопрад. Он добавил, что западным странам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров с Москвой и подвести итоги, чтобы предотвратить расширение конфликта за пределы Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Однако, по его словам, Киев и поддерживающие его европейские страны пока не демонстрируют готовности к честному диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что российские чиновники готовы к различным провокациям.

В адрес Зеленского прозвучали предупреждения о справедливом возмездии, от которого не спасут даже убежища.