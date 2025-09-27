  • Новость часаМПК восстановил статус Паралимпийского комитета России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    27 сентября 2025, 09:25 • Новости дня

    Москвичей предупредили о возможном рекорде давления

    Синоптик Позднякова спрогнозировала новый рекорд атмосферного давления в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В последний день сентября в столице ожидается повышение атмосферного давления до рекордных значений, что связано с влиянием сильного антициклона.

    Атмосферное давление в Москве может достичь нового рекордного значения, сообщила в Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, 30 сентября ожидается повышение давления до 765 миллиметров ртутного столба, что соответствует 1020 гектопаскалей.

    «30 сентября атмосферное давление в Москве повысится до 765 мм рт. ст. (1020 гПа). А это значит, что ожидается новый метеорологический рекорд», – сообщила Позднякова.

    Предыдущий максимум был зарегистрирован в 1942 году и составлял 763,7 миллиметра ртутного столба, что эквивалентно 1018,2 гектопаскалям.

    По словам синоптика, рекордное давление связано с мощным антициклоном, центр которого сместится на Тверскую область. Это приводит к значительному повышению атмосферного давления над столицей.

    Напомним, 15 сентября в Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года.

    А на этой неделе в день осеннего равноденствия температура воздуха в Москве достигла 26,5 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего сентябрьского рекорда.

    26 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия

    Эксперт Данилов-Данильян: Алиев хочет переложить на соседей вину за загрязнение Каспия

    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уровень воды в Каспийском море почти не зависит от антропогенных факторов, а обусловлен цикличными стоками Волги. Обратные утверждения Баку похожи на попытки переложить вину за загрязнение бассейна на соседние государства, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Виктор Данилов-Данильян. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев связал обмеление Каспия с деятельностью человека.

    «Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением в ООН о якобы антропогенных причинах обмеления Каспия попытался размазать ответственность и вину за ухудшение окружающей среды по всем прибрежным странам, хотя сам Баку вносит гигантский вклад в загрязнение моря», – пояснил Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН.

    Он напомнил про добычу Азербайджаном нефти на месторождении «Нефтяные камни» в глубоководной части Каспийского моря и многократный перелов рыбы. «В реальности уровень воды в Каспийском море не менее чем на 80% зависит от стока Волги, который, в свою очередь, представляет собой циклический процесс. Он меняется уже несколько тысячелетий по неизвестным для ученых причинам и практически мало связан с антропогенными факторами», – отметил ученый.

    По его словам, периоды между пиковыми значениями стоков Волги составляют от 40 до 60 лет – в рамках этих десятилетий уровень воды в Каспии также колеблется от максимальных до минимальных значений. «Изменения климата не являются причиной этой цикличности, хотя, безусловно, могут обострить ситуацию», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, подавляющая часть воды, которая берется из Волги и Каспия, возвращается, пусть и загрязненной, в этот же бассейн. Безвозвратные потери, обусловленные испарением, составляют незначительную часть общего стока. Таким образом, человек имеет крайне опосредованное отношение к нынешнему обмелению моря», – детализировал аналитик.

    «Все это не отменяет обязанность всех прикаспийских государств кратно наращивать усилия по сокращению загрязнения Волги и Каспия. Нужно строить очистные сооружения, повышать автоматизацию мониторинга среды и полнее использовать данные со спутников. Нам помогает и сама природа – в результате самоочищения с помощью химических, физических и биологических процессов вода в низовьях Волги чище, чем в среднем течении», – акцентировал эксперт.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, что «стремительное» обмеление Каспийского моря вызвано не изменением климата, а деятельностью человека. Он призвал прикаспийские государства остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Политик также подчеркнул, что Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН для решения проблемы, сообщает Azertag.

    Примечательно, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в Санкт-Петербурге заявлял, что проблема обмеления Каспийского моря носит «очень большой, если не сказать глобальный характер», сообщает Кремль.

    «Мы знаем трагические примеры с Аральским морем и так далее. Здесь надо вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны, и я знаю, что правительство России вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты», – сказал он.

    «Здесь главное нам действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе. Не знаю, насколько это возможно противостоять стихии: там кроме результатов деятельности человека в дельте Волги существуют и другие какие-то причины, может быть, глобального характера. Насколько я знаю, в истории все время это происходит: то Каспий чуть поднимается, то чуть опускается водная гладь, ее уровень», – добавил Путин.

    26 сентября 2025, 10:40 • Новости дня
    ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство опрошенных россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина, передает РАПСИ.

    Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% респондентов выразили одобрение работе главы государства. Кроме того, уровень доверия президенту по данным ФОМ составляет 81%.

    Свои данные опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 15 по 21 сентября. Как отмечает ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента достиг 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% опрошенных.

    26 сентября 2025, 19:22 • Видео
    Евросоюз напрашивается на третью мировую

    Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    26 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Умер Тигран Кеосаян

    Умер режиссер Тигран Кеосаян

    Умер Тигран Кеосаян
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Умер известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – написала Симоньян в Telegram-канале.

    Она выразила благодарность всем, кто молился за здоровье Кеосаяна, и попросила не беспокоить родных и близких в этот сложный момент.

    Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его самых известных работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной».

    Маргарита Симоньян рассказала, что ее супруг в декабре перенес клиническую смерть и впал в кому.

    26 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

    Сийярто: Зеленский сошел с ума от антивенгерских заявлений

    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения Украины в нарушении венгерскими БПЛА границы назвал Владимира Зеленского сумасшедшим из-за антивенгерских взглядов.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление Киева о якобы нарушении венгерскими беспилотниками воздушного пространства Украины, передает ТАСС.

    «Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    Минобороны Венгрии заявили, что слова Владимира Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствуют действительности.

    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    26 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Российских фигуристов исключили из мировых и европейских чемпионатов
    Российских фигуристов исключили из мировых и европейских чемпионатов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Международный союз конькобежцев сохранил для российских спортсменов возможность участия исключительно в олимпийском квалификационном турнире.

    Информацию о недопуске фигуристов из России к чемпионатам мира и Европы подтвердили в пресс-службе ISU, передает РБК.

    В организации пояснили: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине».

    С 2022 года, после начала спецоперации на Украине, российские фигуристы отстранены от международных соревнований ISU. В этом году им разрешили участвовать только в одном квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который прошел в Пекине с 19 по 21 сентября.

    По итогам отборочного турнира Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали путевки для России на Игры. На текущей неделе глава Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе выразил надежду на скорое возвращение спортсменов на международную арену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее болельщики получили разрешение разместить на арене баннер с поддержкой Аделии Петросян, несмотря на изначальные требования ISU убрать надпись на русском языке. Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания. Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026 и обратилась к ISU и МОК в своем Telegram-канале.

    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    26 сентября 2025, 21:44 • Новости дня
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы, пишет Financial Times.

    По данным FT, судно в течение трех месяцев перемещалось вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря, «уделяя особое внимание районам с подводными кабелями для связи, интернета, финансовых транзакций и военной координации», пишут «Ведомости».

    Эксперты газеты отмечают, что «Янтарь» занимается изучением расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – заявил один из высокопоставленных командующих НАТО.

    Газета также уточняет, что в ноябре 2024 года судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и по ходу маршрута «неоднократно отключало системы опознавания, чтобы скрыть свою активность». С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства издание определило, что «Янтарь» находился непосредственно над критически важными коммуникационными кабелями в Ирландском море».

    Корабль «Янтарь» состоит на вооружении с 2015 года и оснащен глубоководными аппаратами для работы на больших глубинах. В 2021 году его уже фиксировали западные военные у берегов Франции и США.

    Ранее в Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    26 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Политика освистали, когда он поднялся на трибуну, и в ходе его речи зал неоднократно прерывал премьер-министра выкриками, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Нетаньяху стал первым, кто взял слово на заседании в пятницу.

    Напомним, в ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    Ранее сообщалось, что офис Нетаньяху поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию его выступления на Генассамблее ООН в секторе Газа.

    26 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время перелета на вертолете поспорил с супругой Меланией Трамп, следует из видео Daily Mail.

    Дональд Трамп и его супруга Мелания попали в объективы камер во время оживленного спора на борту вертолета, передает Lenta.ru. Видеозапись их разговора опубликовала Daily Mail.

    На записи заметно, как президент США активно обсуждает что-то с Меланией, а она в ответ строго качает головой. В один из моментов Трамп указывает на жену пальцем, что подчеркивает напряженность диалога.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди Франции, по мнению пользователей, якобы ударила президента Франции по щеке.

    В окружении французского лидера этот эпизод объяснили «обычной семейной шалостью».

    26 сентября 2025, 12:43 • Новости дня
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    @ @nastyashubskaya

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Анастасия Шубская разместила в социальных сетях снимок с российским флагом, сделанным в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

    Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию с российским флагом в центре Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Снимок был сделан в штаб-квартире Всемирного банка, расположенной напротив Белого дома. Шубская отметила геолокацию на фотографии.

    Ранее сообщалось, что Александра Овечкина в скором времени ждет новый сезон в НХЛ, который стартует в октябре.

    Российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

    26 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой

    Анпилогов оценил идею НАСА сбить ядерным зарядом летящий в Луну астероид 2024 YR4

    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крики об опасности столкновения астероида с Луной кажутся преувеличенными. Отколовшиеся осколки будут остановлены как гравитационным полем спутника, так и атмосферой Земли. Предложение же НАСА ударить ядерной бомбой по телу, летящему к Луне, кажется попыткой пиара, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космоса Алексей Анпилогов. Ранее в NASA высказались за удар ядерной бомбой по астероиду 2024 YR4.

    «Идея ударить по астероиду, летящему к Луне, ядерной бомбой, чтобы изменить его траекторию, на мой взгляд, выглядит приключенческой авантюрой. На текущий момент непонятно, насколько вообще необходимы столь радикальные действия, чтобы остановить "катастрофу"», – считает Алексей Анпилогов, президент фонда исторических и научных исследований «Основание».

    «Во-первых, потенциальная опасность для Земли исходит не от самого астероида, а от осколков Луны, которые могут образоваться в результате столкновения двух тел. Они сами по себе будут гораздо меньше приближающегося к нашему естественному спутнику тела. Не факт, что их размер будет представлять угрозу для планеты», – говорит он.

    «Во-вторых, Луна обладает собственным гравитационным полем. Вполне вероятно, что эти осколки не сумеют его покинуть. Но даже если они полетят в сторону Земли, то большинство из них попросту сгорит в нашей атмосфере. А особо крупные с наибольшей долей вероятности приземлятся где-то в океане или на необитаемых участках суши», – пояснил собеседник.

    «Важно отметить, что использование бомбы будет ограничено и договором о запрете на проведение ядерных испытаний в космосе. Таким образом, NASA для осуществления задуманного придется договариваться со всеми подписантами этого соглашения. Не думаю, что каждый из них окажется готовым к столь радикальному шагу», – акцентирует эксперт.

    «В целом, у человечества нет опыта изменения траектории неискусственного тела в космосе. Мы меняли движение спутников – но это значительно меньшая масса. Соответственно, пока схожее рассуждение в отношении астероида может носить только теоретический характер. Вполне вероятно, что подход сохранится тот же – создание импульса для смены курса. Но как выйдет на практике – неизвестно», – рассуждает он.

    «Соответственно, на мой взгляд, инициатива NASA в большей степени является попыткой пиара. Ведомство пережило значительное сокращение бюджета. Вполне возможно, что с помощью столь громких заявлений оно пытается привлечь внимание Дональда Трампа. Получится ли – увидим», – заключил Анпилогов.

    Ранее ученые NASA допустили необходимость ядерного удара по астероиду 2024 YR4, приближающегося к Луне. При этом вероятность его столкновения со спутником Земли в декабре 2032 года возросла, достигнув почти 4% в мае 2025 года. На этом фоне ведомство предложило несколько возможных сценариев действий.

    Первый – миссия по кинетическому устойчивому разрушению объекта, которая будет доступна для осуществления с апреля 2030 года по апрель 2032-го. Второй – миссия по ядерному уничтожению тела с приблизительными временными рамками с конца 2029 года по конец 2031-го.

    В целом, по их оценкам, основная угроза от потенциального столкновения двух объектов может происходить от выброса лунного материала, который увеличит поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до тысячи раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней.

    26 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы

    Захарова заявила о возможных просьбах Киева к Западу о возвращении призывников

    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские дипломаты считают, что Киев может просить Запад содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших из страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспектива дефицита «пушечного мяса» для ВСУ вызывает серьезную обеспокоенность на Банковой, передает ТАСС.

    «Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов», – отметила Захарова. По ее словам, обсуждения этого вопроса уже проходили в ряде стран Евросоюза, однако решений по возвращению украинцев пока принято не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации. Экс-помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до последнего украинца.

    Междутем, около 1,5 млн украинцев не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. А кадры силовой мобилизации на Украине показали, что многие жители воспринимают призыв в армию как смертный приговор, а не патриотический долг.

    26 сентября 2025, 20:40 • Новости дня
    Финский курорт Иматра оказался в миллионных долгах после закрытия границы с РФ
    Финский курорт Иматра оказался в миллионных долгах после закрытия границы с РФ
    @ Hirvela8860 (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Дарья Григоренко

    Курорт в финском городе Иматра, ранее активно посещаемый российскими туристами, оказался в сложной финансовой ситуации после закрытия границы с Россией, сообщили СМИ.

    Как передает телерадиовещатель Yle, общая задолженность предприятия достигла примерно 5,7 млн евро, пишет РИА «Новости».

    После исчезновения потока гостей из России спа-комплекс почти не принимает посетителей. В 2024 году финансовый убыток составил 155 тыс. евро, в то время как в предыдущем году он достигал 676 тыс. евро.

    Снижение убытков руководство курорта объясняет реструктуризацией, которая включала сокращение персонала.

    Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что промышленность Финляндии столкнулась с нехваткой десяти млн кубометров древесины после прекращения торговли с Россией, что замедлило экономический рост страны.

    26 сентября 2025, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

    Трамп отказался одобрить передачу Украине ракет Tomahawk

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    @ U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios, Tomahawk была единственной позицией в заявке Киева, по которой Трамп выразил несогласие, поддержав остальные пункты, передает РИА «Новости».

    Ракеты Tomahawk разрабатываются компанией RTX и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным Axios, эта дальность позволяет наносить удары глубоко на территории России, включая Москву.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел переговоры с Зеленским. Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории».

