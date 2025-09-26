На дороге между Псковом и Петербургом два поезда поменяли маршрут после взрыва

Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты

Tекст: Олег Исайченко

«Эммануэль Макрон, будучи президентом Франции и главнокомандующим французских вооруженных сил, несет большую ответственность. Он отвечает за свои слова и действия перед французами, избирателями. Политик должен взвешивать все риски военных действий», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Урсула фон дер Ляйен – назначенный чиновник евробюрократии. При этом она возомнила себя главным фельдмаршалом Европы и ведущим воинствующим рупором», – продолжил собеседник. По его словам, решений сбивать или не сбивать российские самолеты председатель ЕК принимать не будет, а Макрону – придется.

«Другими словами, фон дер Ляйен превышает полномочия. Но ее никто не одергивает», – указал политолог, пояснив, что попытки «сбить спесь» с еврочиновницы сочтут пророссийскими. А между тем в Европе сейчас царит русофобский угар.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.