Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.
Путин встретился с премьером Эфиопии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али проводят переговоры в представительском кабинете Кремля.
Во встрече с российской стороны принимают участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, а также высокопоставленные представители правительства и администрации, среди которых замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
Кроме того, в переговорах задействованы председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев и глава Росатома Алексей Лихачев.
Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.