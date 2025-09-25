В Москве стартовал форум поддержки гражданских инициатив «Единой России»

Tекст: Валерия Городецкая

Более двух тысяч представителей некоммерческих организаций, руководителей общественных проектов и экспертов из всех регионов страны принимают участие в пленарных заседаниях и тематических секциях форума, который проходит в гибридном формате, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На форуме обсуждаются механизмы развития гражданского общества, совершенствование законодательства для НКО и перспективы поддержки общественных инициатив. Как отметила председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко, важным направлением форума стало выработка системных предложений для укрепления гражданского общества. Она подчеркнула: «Сегодня мы видим, что гражданские инициативы становятся одной из ключевых сил развития страны. Форум – это возможность услышать голос людей, которые ежедневно решают самые важные социальные задачи на местах».

В рамках секции «Сила гражданского общества: лучшие практики и новые горизонты» выступила сопредседатель Всероссийской ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева. Она заявила, что ВАРМСУ аккумулирует эффективные практики для развития муниципалитетов, реализует совместные проекты с партией «Единая Россия» и поддерживает инициативы по улучшению жизни в муниципальных образованиях, а также помогает участникам СВО и их семьям.

Программа форума также включает обсуждение исторической правды как элемента национального суверенитета, инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора и социальной заботы через некоммерческий сектор. ВАРМСУ и партия «Единая Россия» продолжат сотрудничество по совершенствованию законодательства и подготовке кадров для органов местного самоуправления.