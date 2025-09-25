Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США

WP: Пентагон вызвал сотни генералов и адмиралов на совещание в Вирджинии

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чиновников на встречу в штате Вирджиния, передает РИА «Новости». Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, приказ касается почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, в том числе командующих из зон конфликтов по всему миру.

В издании отмечается, что даже находящиеся за границей командиры обязаны лично прибыть на совещание. Один из источников заявил: «Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит».

Другой собеседник подчеркнул, что подобная практика для Пентагона крайне необычна: «Так обычно не делают».

Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку совещания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о новых правилах работы для журналистов, предусматривающих возможность запрета доступа за публикацию не одобренной властями информации.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство.