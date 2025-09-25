Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
WP: Пентагон вызвал сотни генералов и адмиралов на совещание в Вирджинии
Впервые за долгое время почти все высшие военные чины США, включая находящихся за границей, были срочно вызваны на личную встречу в Вирджинии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чиновников на встречу в штате Вирджиния, передает РИА «Новости». Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, приказ касается почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, в том числе командующих из зон конфликтов по всему миру.
В издании отмечается, что даже находящиеся за границей командиры обязаны лично прибыть на совещание. Один из источников заявил: «Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит».
Другой собеседник подчеркнул, что подобная практика для Пентагона крайне необычна: «Так обычно не делают».
Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку совещания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о новых правилах работы для журналистов, предусматривающих возможность запрета доступа за публикацию не одобренной властями информации.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство.