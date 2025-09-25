Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
«Атомэкспо» купило сертификаты для компенсации углеродного следа форума WAW – 2025
На международном форуме «Мировая атомная неделя» заключено соглашение между руководителями концерна «Росэнергоатом» и ООО «Атомэкспо», предусматривающее использование «атомных» сертификатов для обеспечения экологичности мероприятия.
Сделка по покупке «атомных» сертификатов была оформлена руководителями концерна «Росэнергоатом» и ООО «Атомэкспо», передает «Атом медиа».
Подписи под документом поставили директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько и гендиректор ООО «Атомэкспо» Михаил Караванов.
Практика приобретения сертификатов широко распространена во всем мире и позволяет гарантировать «зеленое» качество проведения крупных международных мероприятий.
«Атомная энергетика является одной из наиболее чистых из всех существующих видов энергии, наряду с энергией ветряными источниками энергии (ВИЭ)», – заявил Хвалько.
По его словам, «Росэнергоатом» выступает крупнейшим участником российского рынка «зеленых» сертификатов и продолжает работу по снижению выбросов парниковых газов в рамках публичных проектов атомной отрасли. Михаил Караванов отметил, что новый инструмент «атомных» сертификатов позволяет гарантировать ответственное энергопотребление не только в продукции, но и при организации публичных мероприятий.
Национальная площадка торговли сертификатами подтверждения происхождения электроэнергии на базе ООО «ЦЭС» работает с 2024 года. Сейчас для выпуска «атомных» сертификатов квалифицированы Ленинградская, Калининская и Балаковская АЭС. За год с их помощью российские компании подтвердили потребление более 750 млн кВт*ч низкоуглеродной энергии.