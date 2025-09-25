Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Шеф-повара обвинили в отравлении выпускников в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела по факту отравления десятков выпускников УрГЮА после банкета в кафе «Версаль», сообщили в региональном следственном управлении СК.
Обвинение предъявлено шеф-повару кейтерингового ресторана по итогам расследования, передает ТАСС.
По версии следствия, 39-летний повар нарушил санитарно-эпидемиологические правила при организации питания, что привело к массовому отравлению.
В результате банкета выпускников Уральского государственного юридического университета, проведенного в кафе «Версаль» 11–12 июля 2025 года, симптомы острой кишечной инфекции проявились у 43 гостей. Из них 12 человек были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез, остальные обращались за помощью из-за плохого самочувствия.
Ведомство уточнило, что поставка недоброкачественной продукции стала следствием нарушений при организации производственно-хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельности на пищеблоке ресторана.
Университет при этом не являлся организатором мероприятия, оно имело частный характер. В результате отравления легкий вред здоровью был причинен 23 пострадавшим.
В июле число заболевших кишечной инфекцией после выпускного банкета в кафе «Версаль» в Екатеринбурге выросло до 21 человека.
Региональный минздрав указывал, что в инфекционное отделение екатеринбургской больницы доставили 12 человек с сальмонеллезом.