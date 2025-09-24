Ди Каприо назвал свое возможное имя в начале карьеры, если бы не отец

Tекст: Ирма Каплан

По словам Ди Каприо, агент сказал ему, что нужно сменить имя, когда ему было всего 12 или 13 лет, но отец быстро отклонил это предложение.

«У тебя слишком этническое имя, сказали мне. Я спрашиваю: «Что вы имеете в виду? Это Леонардо Ди Каприо». Они говорят, мол, нет, это слишком этническое имя, тебя никогда не возьмут на работу. Твое новое имя Ленни Уильямс», – приводит слова Ди Каприо журнал People.

Он добавил, что «Уильямс» произошло от его второго имени Вильгельм.

«И мой отец увидел его фотографию, разорвал ее и сказал: «Только через мой труп», – вспомнил актер.

Так Джордж Ди Каприо сохранил для Голливуда актера с именем, которое знают во всем мире.

Родословная Ди Каприо происходит от итальянских иммигрантов, а отец Лео, Джордж, является художником-постановщиком и сценаристом. Лео рассказал, что в детстве его не сразу взяли на работу.

«Я помню, как проходил прослушивание, когда был совсем маленьким. Я был похож на ребенка-актера. Мой сводный брат был актером, и там были агенты по актерскому мастерству, которые могли выстроить всех в ряд, как скотину», – пожаловался оскароносная голливудская звезда.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, звезда фильмов «Интерстеллар», «Даласский клуб покупателей», «Линкольн для адвоката» и других познакомился с женой Камилой Алвес в одном из клубов Лос-Анджелеса в 2006 году, а в 2012 году они поженились. У пары трое детей и секрет долгих отношений, о котором актер готов рассказать.

Британская актриса Хелен Миррен раздражена «снисходительными» комментариями молодых людей о ее возрасте и супруге, с которым она ходит за ручку, отмечая, что порой люди считают милыми пошлые и обидные вещи.

Звезда утреннего шоу актриса Дженнифер Энистон была шокирована, узнав настоящее имя своей партнерши, Риз Уизерспун, которую отказалась называть иначе чем Риз.