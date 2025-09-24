Shaman оценил успех «Интервидения»

Tекст: Алексей Дегтярев

Дронов в интервью «Аргументам и Фактам» положительно высказался о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в России.

Страна задала высокую планку в зрелищности шоу, а также в удачном совмещении традиционных инструментов, технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Певец добавил, что очень рад и горд, что России удалось возродить и провести международный конкурс подобного уровня.

Кроме того, Дронов добавил, что конкурс оказался красивым и грандиозным. Он подчеркнул, что мероприятие прошло на высшем уровне и стало заметным событием в музыкальной индустрии.

Напомним, финал «Интервидения» прошел в субботу в Москве. Сам Дронов выступал под девятым номером.

Он просил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении».