Shaman оценил успех «Интервидения»
Певец Ярослав Дронов (Shaman) выразил удовлетворение проведением конкурса «Интервидение» в России, особо отметив сочетание традиционных инструментов и современных технологий.
Дронов в интервью «Аргументам и Фактам» положительно высказался о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в России.
Страна задала высокую планку в зрелищности шоу, а также в удачном совмещении традиционных инструментов, технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта.
Певец добавил, что очень рад и горд, что России удалось возродить и провести международный конкурс подобного уровня.
Кроме того, Дронов добавил, что конкурс оказался красивым и грандиозным. Он подчеркнул, что мероприятие прошло на высшем уровне и стало заметным событием в музыкальной индустрии.
Напомним, финал «Интервидения» прошел в субботу в Москве. Сам Дронов выступал под девятым номером.
Он просил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении».