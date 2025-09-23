Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
Александр Панкратов-Черный госпитализирован перед гастролями в Кургане
Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, сообщили в Курганской филармонии.
Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован, артист должен был играть главную роль в спектакле «Женихи» в Курганской филармонии, передает ТАСС со ссылкой на учреждение.
Там уточнили, что его место в постановке занял Владимир Майсурадзе, который отправился на гастроли вместо госпитализированного актера. Информация о состоянии здоровья Александра Панкратова-Черного пока не уточняется.
Сообщалось, что актера ранее уже госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт.