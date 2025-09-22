Путин заявил о приоритете дипломатии для поддержания мира

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что Россия всегда исходила и исходит из приоритетности именно таких подходов в международных делах, передает ТАСС.

В ходе совещания с Советом безопасности России глава государства отдельно отметил, что опора идет на принципы равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов всех сторон.

«Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилагает значительные усилия для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.