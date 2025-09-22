Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.12 комментариев
Путин заявил о приоритете дипломатии для поддержания мира
Президент России Владимир Путин заявил о предпочтении политико-дипломатических методов для поддержания международного мира.
Он подчеркнул, что Россия всегда исходила и исходит из приоритетности именно таких подходов в международных делах, передает ТАСС.
В ходе совещания с Советом безопасности России глава государства отдельно отметил, что опора идет на принципы равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов всех сторон.
«Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилагает значительные усилия для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.