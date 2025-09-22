  • Новость часаМИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 12:13 • Новости дня

    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне

    Сальдо сообщил о массовом сжигании тел бойцов ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца августа Вооруженные силы Украины на свалке в Херсоне ежедневно сжигают до 100 тел своих погибших бойцов, чтобы скрыть реальные потери, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».

    Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.

    21 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    21 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Польши Ежи Тыц, возглавлявший мемориальное общество «Курск» и участвовавший в восстановлении памятников советским воинам, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области.

    Тыц был гражданином Польши, он известен своей деятельностью по восстановлению памятников советским солдатам в Польше, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного руководства.

    «На фронте он взял позывной «Зыгмунт» и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», – говорится в сообщении.

    Тыц долгие годы возглавлял общество «Курск» в Польше. Под его руководством были восстановлены десятки памятников и воинских захоронений. В мае 2020 года за эту работу его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

    Тыц осуществлял свою деятельность, несмотря на жесткое давление русофобских властей Варшавы, которые вынудили его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.

    В 2019 году Тыц критиковал занимавшего тогда пост директора музея Второй мировой войны в Гданьске Кароля Навроцкого из-за запрета исполнения песни «Темная ночь».

    Сейчас Навроцкий находится в должности президента Польши, он одержал победу, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду

    Депутат Матвейчев: Молдавия при Санду вступила на опасный путь украинизации

    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду продолжит «украинизацию» Молдавии и рискует завести страну в крайне сложную ситуацию, когда вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против уже находящейся в заключении башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – считает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – спрогнозировал Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений. Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху». Ее европейские адвокаты указали на многочисленные нарушения молдавского законодательства при вынесении приговора Гуцул, а также международных стандартов прав человека.

    22 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос

    Глава парламента Крыма Константинов пообещал наказание Киеву за атаку на Форос

    Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на поселок Форос.

    Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на Южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

    Константинов подчеркнул, что «киевский террористический режим совершил очередное злодеяние в православный праздник, против мирных жителей и детей».

    «За все эти преступники понесут заслуженное наказание», – заявил парламентарий.

    Глава парламента выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос», пострадали 15 человек.

    При атаке на поселок Форос пострадал охранник школы, также полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    22 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    21 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфискация российских активов стала бы актом, нарушающим международное право, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью.

    «Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», – сказал Макрон CBS News, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные нарушения могут привести к «полному хаосу».

    Французский лидер отметил, что не собирается делать с российскими активами «все невозможное».

    Ранее Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине.

    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    22 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    21 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 20:51 • Новости дня
    Над Россией за четыре часа сбили 22 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В воскресенье после полудня над российской территорией перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 16.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО нейтрализовали 16 дронов над Черным морем, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Белгородской областью и над Крымом сбили по три дрона.

    До этого над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника.

    В ночь с субботы на воскресенье над Россией нейтрализовали 19 украинских дронов.

    21 сентября 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году

    Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленту

    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что носит георгиевскую ленту на сумке уже много лет, а на переговорах в Минске в 2015 году она вызвала возмущение у украинской делегации.

    По его словам, первую ленточку он завязал на свою сумку за два месяца до заключения минских договоренностей, но она порвалась. В 2015 году Песков отправился на переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Минск уже с новой ленточкой, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что во время этих переговоров представители украинской делегации неодобрительно отнеслись к его поступку. «Я приехал с этой ленточкой – с предшественницей, та порвалась совсем – в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело»», – поделился он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Также пресс-секретарь отметил, что георгиевскую ленту всегда повязывает на свою сумку.

    В июле эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Напомним, полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    21 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    ВС России отрезали подразделения двух украинских бригад в лесу под Синельниково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лесистой местности возле Синельниково в Харьковской области два подразделения украинской армии оказались окружены российскими военными, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ блокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Общая численность окруженных украинских военных оценивается до роты. Российские военные продолжают наносить огневое поражение заблокированным группировкам.

    Специальная рота 57-й бригады попыталась провести контратаку западнее Синельниково, однако эта попытка оказалась безуспешной. Все атаки противника были отражены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ начали отходить на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении, неся тяжелые потери.

    Также сообщалось, что у Волчанска в Харьковской области российские силы продвинулись до 500 метров на востоке города, в том числе на левом берегу реки Волчья.

    22 сентября 2025, 08:36 • Новости дня
    На подлете к Ярославлю сбиты три украинских БПЛА

    Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Ярославлю

    На подлете к Ярославлю сбиты три украинских БПЛА
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, жертв и разрушений зафиксировано не было, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Евраев вTelegram-канале сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.

    По словам Евраева, атака была отражена силами российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник.

    Евраев добавил, что на территории области могут находиться обломки сбитых дронов, которые важны для следствия, и попросил жителей не приближаться к ним.

    Губернатор подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности жителей региона.

    Минобороны России заявило о перехвате 114 украинских дронов.

    В результате взрыва беспилотника у здания администрации Белгорода пострадали два человека.

    21 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Дубинский: Экипажи ТЦК получают по 200 долларов за пойманного призывника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) получают различные премии за насильственно мобилизованных украинцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, премия экипажу ТЦК за одного пойманного человека составляет 8 тыс. гривен (200 долларов), написал Дубинский, передает «Газета.Ru».

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мужчины на Украине платят от 30 до 50 тыс. долларов, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

    Ранее в Херсонской и Запорожской областях местные жители начали раскрывать российским военным данные о расположении военкоматов и украинских боевиков.

