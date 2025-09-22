  • Новость часаМИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    В результате атаки дронов ВСУ на Форос в Крыму погибли три человека
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Политики Израиля резко осудили решение Британии признать Палестину
    Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    2 комментария
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 11:03 • Новости дня

    NYT: Европа не готова к конкретным мерам против Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times.

    Европейские страны заявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН, сообщает The New York Times.

    Несмотря на резкую критику Израиля, в том числе обвинения в геноциде, реальных мер предпринято немного. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    Потоки помощи в Газу остаются ограниченными, несмотря на гуманитарный кризис, а европейские государства принимают лишь небольшое количество беженцев. Бельгия принимает больше всего палестинских соискателей убежища, однако даже там процедура крайне сложна и многие заявки отклоняются. Примером может служить история Бахджата Мади, который рассказал: «Я хочу сделать все, чтобы мой отец остался жив» – его отец не может получить гуманитарную визу из-за невозможности выезда из Газы.

    По мнению экспертов, европейская риторика о поддержке Палестины пока не подкрепляется реальными действиями. Политические разногласия внутри ЕС, а также осторожность Германии и Италии мешают принятию жестких мер в отношении Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Израильская армия проводит массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Комментарии (7)
    21 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    Израильское правительство намерено бороться с попытками признания палестинской государственности на всех возможных международных площадках, включая ООН, заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль будет бороться с «клеветнической пропагандой» и против призывов к созданию палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

    Нетаньяху также сказал, что уже в середине следующей недели посетит США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер заявил, что представит в ООН правду Израиля и изложит свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы».

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Премьер Канады Марк Карни заявил, что палестинское руководство обязалось провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что Палестина проведет комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства.

    Комментарии (27)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Британия признала Государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) .

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2025, 19:08 • Новости дня
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией.

    «Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», – цитирует Нетаньяху ТАСС.

    Также Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Австралия признала государственность Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австралия официально признала независимость и суверенитет Государства Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.

    «Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Аббас пообещал Британии проведение реформ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Палестине планируется провести комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

    Аббас «высоко оценил признание Британией независимого Государства Палестина, назвав его важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира», сообщили в канцелярии ПНА, передает ТАСС.

    Аббас отметил, что продолжит выполнять реформы, согласованные в рамках договоренностей с Лондоном.

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины признали Канада, Австралия и Британия.

    Канадский премьер Марк Карни сообщил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    AFP: Макрон считает признание Палестины рычагом давления на Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для воздействия на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как инструмент давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным источника, близкого к Макрону, президент Франции считает этот шаг «дипломатическим рычагом, чтобы оказать давление на Нетаньяху».

    Как отмечает агентство, решение о признании Палестины Макрон принял еще в апреле, во время возвращения во Францию после визита к границе Египта и сектора Газа. Официально признание планируется на 22 сентября, что ранее подтвердил сам французский лидер.

    Издание Politico ранее сообщило, что Израиль готовит ответные шаги на ожидаемое признание Палестины. Среди возможных мер называются ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. Париж, в свою очередь, также прорабатывает варианты ответа на возможные действия Израиля, если они будут носить враждебный характер.

    Ранее сообщалось, что десять государств планируют объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Канада признала государственность Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадская сторона признает государственность Палестины, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни в воскресенье.

    Канада признает Государство Палестина, Оттава предлагает партнерство в «построении надежды на мирное будущее» Палестине и Израилю, указал Карни, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Israel Hayom: Израиль могут отстранить от матчей УЕФА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ближайшие дни исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.

    Вопрос об исключении израильских клубов и сборных из турниров УЕФА могут рассмотреть на заседании исполкома организации 23 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Israel Hayom.

    Источник издания сообщил, что Катар якобы оказывает давление на членов исполкома, большинство из которых поддерживает идею отстранения Израиля. Израиль рассчитывает на поддержку Германии и Венгрии в блокировании решения.

    Ранее 12 стран Ближнего Востока, включая Палестину, Саудовскую Аравию и Катар, призвали ФИФА исключить израильские команды из международных соревнований из-за ситуации в секторе Газа.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    До этого израильский МИД называл доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объявление Британии о признании Государства Палестина вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и призывом к немедленной аннексии Западного берега, сообщает Al Jazeera.

    Великобритания официально признала Государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

    Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

    Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

    В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранен от работы в Кнессете.

    Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico сообщила о планах Макрона создать блок против Израиля и США на ГА ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен объединить ряд стран для признания Палестины государством на 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объединить ряд стран с целью признания Палестины государством, чтобы создать противовес Израилю и США, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Источники издания отмечают, что среди государств, готовых объявить о признании Палестины, – Австралия, Андорра, Бельгия, Британия, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция.

    Один из собеседников Politico считает, что такой шаг станет «дипломатической победой» Парижа и усилит давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью остановить военную операцию в секторе Газа.

    Однако газета подчеркивает, что инициатива Макрона высвечивает разобщенность внутри Евросоюза. Германия и Италия пока не готовы признавать Палестину, а премьер-министр Британии Кир Стармер, хотя и поддерживает идею Макрона, может отказаться участвовать в заседании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции в ответ на заявление о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от премьер-министра Кира Стармера признать государство Палестина. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Власти Японии назвали признание Палестины делом времени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Токио продолжает настаивать на необходимости двухгосударственного решения в вопросе Ближнего Востока, считая признание Палестины лишь вопросом подходящего момента, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

    По его словам, Япония проведет всесторонний анализ ситуации после заявлений ряда стран о признании Государства Палестина, сообщает РИА «Новости».

    Хаяси подчеркнул: «Пока Япония поддерживает решение о двухгосударственном решении, вопрос не в том, признавать ли это государство, а в том, когда это произойдет. Мы проведем всесторонний анализ, внимательно следя за изменениями ситуации».

    Токио продолжает выступать за реализацию двухгосударственной схемы, при которой Палестина и Израиль могли бы мирно сосуществовать. По словам Хаяси, приоритетом сейчас является обеспечение устойчивого существования Палестины наряду с Израилем.

    Ранее глава МИД Японии Такэси Иваей отмечал, что нынешняя обстановка не способствует продвижению идеи двухгосударственного решения. В Палестине позиция Японии встретила критику: министр иностранных дел Палестины Кармен Агабекян-Шахин назвала отказ признавать Палестину прискорбным и выразила надежду, что японское правительство все же изменит свое решение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления Парижа о готовности признать Государство Палестина. Кабмин Британии потребовал от главы правительства Кира Стармера признания Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Палестинские власти пообещали провести всеобщие выборы в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.

    По его словам, реформы затронут коренное изменение системы управления, при этом в выборах не сможет участвовать движение ХАМАС, а также запланирована демилитаризация палестинского государства, передает РИА «Новости».

    Карни подчеркнул, что обязательства были даны как Канаде, так и международному сообществу. Он отметил, что проведение реформ и выборов станет важным шагом на пути к изменению политической ситуации на палестинских территориях.

    Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что нынешнее правительство Израиля «методично работает» над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Эта позиция, по словам Карни, затрудняет продвижение мирного процесса в регионе.

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
