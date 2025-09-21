Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.
«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».
Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.
Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.