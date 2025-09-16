Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Военные ВСУ еженедельно просили создать коридор для сдачи в плен
На херсонском и запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.
Рядовые украинские военнослужащие раз в неделю обращались с просьбами создать специальные коридоры для сдачи в плен, передает ТАСС. По словам представителей российских силовых структур, такие обращения поступают преимущественно от солдат обычных бригад. Частота подобных запросов составляет примерно два раза в неделю, при этом предложения исходят от нескольких человек по разным каналам связи. Один из собеседников сообщил: «В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор». При этом отмечается, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины не могут реализовать намерение сдаться в плен из-за угрозы атак со стороны собственных дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта. Он также описал, как бойцов ВСУ бомбят украинские дроны «Баба-яга». Пленный заявил о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе.