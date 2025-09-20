Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Матвиенко назвал «разглобализацию» культуры миссией «Интервидения»
Миссия конкурса «Интервидение» заключается в «разглобализации культуры», заявил газете ВЗГЛЯД Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, член жюри от России на конкурсе «Интервидение».
«После генеральной репетиции я понял, что цель и миссия данного конкурса. И даже придумал термин такой – это «разглобализация культуры». Причем вот если есть Евровидение с абсолютно точным таким поп-форматом, или перевод на социологический язык, там, не знаю, «глобализационный конкурс», то у нас есть «разглобализация», – заявил Матвиенко.
Он напомнил, что девиз «Евровидения» – «музыка объединяет».
«Я бы перефразировал для нашего конкурса – «музыка, разделяя, объединяет». Потому что вот это самое ценное, и вот этот тренд, который… Ведь никто же не знал, что получится. Понимаете, что это первый опыт спустя какое-то большое количество лет. Но сейчас вот уже задаются некие тренды, которым будет этот конкурс жить.
Он также рассказал, что у жюри на конкурсе нет единого стандарта оценки выступлений участников. По словам Матвиенко, для него в конкурсных работах певцов ключевым будет умение показать особенности культуры своей страны: через музыку, костюмы или актерскую игру на сцене.
Финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025» состоится в Москве в субботу, 20 сентября. Мероприятие пройдет на концертной площадке Live Arena, которая вмещает около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.
В конкурсе принимают участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай. Победитель получит денежный приз размером 30 млн рублей.
Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступит на «Интервидении» под девятым номером.