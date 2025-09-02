Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!20 комментариев
В Ростове-на-Дону развернули ПВР для жильцов поврежденных дронами домов
Пункт временного размещения (ПВР) развернули на базе нового корпуса школы для жителей поврежденных при атаке дронов ВСУ многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне, сообщил в Telegram-канале мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
«По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы», – сказано в его посте.
Скрябин призвал граждан не распространять непроверенную информацию и сообщил, что прием заявлений на осуществление установленных выплат будет осуществляться в Администрации Советского района.
«Для жителей пострадавших домов организована горячая линия по телефону +79885843796», – добавил мэр города.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник верхние этажи двух многоэтажек загорелись в Ростове-на-Дону из-за дронов ВСУ.