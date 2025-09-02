«Аэрофлот» объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву почти на 20 часов

Tекст: Ирма Каплан

После инцидента с птицами на послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволило выполнить рейс в Москву без проведения технических работ, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Пассажиры перебронированы на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания», – сказано в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву был задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, заявила Дальневосточная транспортная прокуратура.