Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!20 комментариев
«Аэрофлот» объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву почти на 20 часов
Авиакомпания сообщила, что вынуждено отменила рейс SU1783 1 сентября, так как при посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц.
После инцидента с птицами на послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволило выполнить рейс в Москву без проведения технических работ, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».
«Пассажиры перебронированы на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания», – сказано в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву был задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, заявила Дальневосточная транспортная прокуратура.