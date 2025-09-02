Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Прокуратура заявила о проверке задержки рейса Владивосток – Москва на 20 часов
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву был задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, заявила Дальневосточная транспортная прокуратура, уточнив, что контролирует соблюдение прав пассажиров.
«В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток – Москва авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь – несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что расчетное время вылета – в 13.30 (6.30 мск) второго сентября. По данным прокуратуры, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги. Кроме того, в здании аэровокзала проведен прием граждан.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Сочи – Москва компании «Уральские авиалинии» вернулись в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, им предоставили питание и размещение.