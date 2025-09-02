Прокуратура заявила о проверке задержки рейса Владивосток – Москва на 20 часов

Прокуратура проверит задержку рейса Владивосток – Москва на 20 часов

Tекст: Ирма Каплан

«В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток – Москва авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь – несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что расчетное время вылета – в 13.30 (6.30 мск) второго сентября. По данным прокуратуры, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги. Кроме того, в здании аэровокзала проведен прием граждан.

