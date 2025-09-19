Суд в Москве заочно арестовал иноагента Гозмана

Участница от Белоруссии на «Интервидении»: В Москве у меня больше слушателей, чем в Минске

Певица Анастасия Кравченко: В Москве я чувству себя как дома

Tекст: Алёна Задорожная

«Для меня «Интервидение» – это синоним словам дружба, общение и масштаб. То, что мы видели на генеральном прогоне пару дней назад, невообразимый уровень для подобного события. Музыка не имеет языка, и когда я слушала песни других участников, то чувствовала их посыл за счет постановки, за счет их энергетики», – сказала Анастасия Кравченко, участница «Интервидения» от Белоруссии.

«И я знаю, что они, возможно, не понимая русского, осознают суть моего номера. То есть все происходящее здесь еще раз доказывает, что музыка – это в первую очередь средства диалога культур», – поясняет она. Певица также поделилась деталями своего выступления: главной «фишкой» станет стеклянный куб, в котором Кравченко будет находиться на сцене.

«Это очень помогает в плане наглядности образа. С трех сторон – стены, это как дом. И когда я нахожусь в этом пространстве, я вспоминаю свой творческий путь. И стоит мне оттуда выйти, я ощущаю масштаб, будто я действительно, подобно бабочке, выпорхнула. Случайных деталей в номере нет – все взаимосвязано», – уточнила конкурсантка.

«Меня поддерживает вся Белоруссия, а также моя команда, которая уже давно сплотилась в одну семью. Я не представляю, как мы будем жить друг без друга после возвращения в Минск», – акцентирует она. Рассказала участница и о впечатлениях от российской столицы. «На самом деле, я – частый гость в Москве», – пояснила певица.

«Здесь проживает мой брат, да и друзей тут много. Ребята принимают меня очень тепло. Насколько можно судить по статистике, здесь много слушателей моих песен. Их, в процентном соотношении, даже больше чем в Минске. Поэтому каждый раз, приезжая в Москву, есть ощущение, что я прибываю будто бы в свой дом», – заключила Кравченко.

Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

Белоруссию же представит певица Анастасия Кравченко. В 2024 году она была признана «Лучшим радио-исполнителем» на национальной премии «Песня года Беларуси», а ее выступления на таких масштабных событиях, как «Славянский базар» и церемония закрытия II Игр стран СНГ, подтвердили статус одной из самых востребованных певиц страны.

Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса. Своими впечатлениями от Москвы и России также поделился китайский участник конкурса Ван Си.