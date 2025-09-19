Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на месяц

Деян Станкович получил месячную дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС. Причиной стала нецензурная брань в адрес арбитра в ходе восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

Глава комитета Артур Григорьянц заявил: «Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата».

В комитете подчеркнули, что при применении санкций был учтен рецидив подобных нарушений. Станкович не сможет руководить командой на матчах чемпионата и кубка страны в течение следующего месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сразу три российских футбольных клуба вошли в топ-100 мирового рейтинга по тратам на трансферы, при этом «Зенит» занял 49-е место с суммой 203 млн евро. В концовке первого тайма дерби между «Спартаком» и «Динамо» главный тренер красно-белых Деян Станкович получил удаление после бурной реакции на судейское решение.