Bloomberg: Убийца Кирка использовал имя Трампа как псевдоним в Steam

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, этот факт стал частью профиля, который сейчас формируют американские правоохранители, расследуя личность и мотивы предполагаемого преступника, передает РИА «Новости».

В расследовании, помимо ФБР, участвует также секретная служба США. Ведомства изучают поведение и онлайн-активность Тайлерa Робинсона, чтобы понять, как формируются обиды у подозреваемых, как они выбирают жертвы и могут ли их поступки указывать на риск для нынешних или бывших государственных деятелей.

Отмечается, что на гильзах, найденных после инцидента, были обнаружены символы, связанные с онлайн-субкультурами, а также элементы из видеоигры Helldivers 2. Профиль Робинсона в Steam показывает, что он провел в этой игре почти 400 часов, а всего его игровой стаж превышает пять тысяч часов.

Напомним, Робинсону предъявили официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры планируют добиться для него смертной казни.

Накануне шериф округа Вашингтон Нейт Бруксби сообщил, что обвиняемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон добровольно пришел в полицию, опасаясь за свою жизнь при возможном штурме дома спецназом.