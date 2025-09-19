  • Новость часаЧлен СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня

    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    17 сентября 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории

    Лавров заявил о нарушении Гутерришем принципов беспристрастности и объективности ООН

    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш игнорирует принцип беспристрастности, закрепленный в Уставе ООН, и подвержен западной тенденции «отменять» историю.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе для зарубежных послов по теме урегулирования на Украине, заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш склонен к западной практике «отменять» историю, передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад обращается к историческим фактам избирательно, лишь тогда, когда это выгодно его интересам.

    Лавров отметил: «Господин Гутерриш, конечно, подвержен западной привычке «отменять» историю. Запад любит ссылаться на историю в обоснование своих действий только с того периода, когда это отвечает его интересам».

    По словам министра, секретариат ООН под руководством Гутерриша нарушает принцип беспристрастности, равноудаленности и объективности, закрепленный в статье 100 Устава организации. Лавров подчеркнул, что в последние годы этот принцип грубо нарушается, и, по его словам, Гутерриш уклоняется от выполнения резолюций, связанных с самоопределением народов, продолжая выступать за урегулирование украинского кризиса исключительно на основе принципов территориальной целостности Украины.

    Лавров также отметил, что официальные заявления ООН по украинскому вопросу, по его мнению, не соответствуют требованиям Устава организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в политической ангажированности и поддержке киевского режима и западных стран.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Гутерриша в предвзятости и призвала ООН занять честную позицию по событиям на Украине.

    В аналитических материалах отмечалось, что организация ООН переживает кризис и теряет свою эффективность.

    17 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    @ Скриншот с видео YouTube-канала ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    В приветственной речи перед пресс-конференцией генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил за более сильную Организацию, чему будет способствовать инициатива «ООН-80», позволяющая подготовить ее к миру, который больше не будет похож на мир 1945 года или даже на мир прошлого года.

    «Наше время требует большего, чем просто позерство и обещания. Оно требует от лидеров прогресса и выполнения обязательств. Соблюдать Устав, стремиться к миру, содействовать устойчивому развитию, обеспечивать права человека и совместно противостоять глобальным вызовам», – сказал генсек ООН.

    Гутерреш отметил, что реформа ООН – дело разумное и того требует время. По его словам, долгое время этот вопрос был табуирован, да и он сам, наверное, первый генсек ООН, который постоянно говорит о необходимости ее реформирования.

    «Состав Совета Безопасности не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года. И это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», – сказал он.

    Генсек указал на то, что прогресс уже заметен. Несколько стран, даже «пятерка» стран-членов, признали, что Африка должна иметь право на постоянного члена. Гутерреш хотел бы также видеть движение в отношении некоторых ограничений в осуществлении права вето.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    В сентябре президент Турции Эрдоган и Казахстана Токаев призвали к реформированию ООН.

    18 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в 75-ю годовщину Центрального совета евреев высказался за неотъемлемые обязательства страны перед Израилем, которые она будет соблюдать, потому что возможность для критики правительства всегда должна быть, но она не должна служить поводом для антисемитизма.

    «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля. Приверженность Германии существованию и безопасности государства Израиль является неотъемлемой частью нормативных основ нашей страны», – цитирует Мерца Tagesschau.

    По словам Мерца, Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры».

    «Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал политик, уточнив, что факт обретения евреями дома в Германии, – это «дар» для ФРГ.

    «Сегодня я хотел бы сказать евреям Германии: без вас у ФРГ не может быть хорошего будущего», – заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди политиков Германии оказались те, кто отказался поддержать введение санкций ЕС против Израиля.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.

    Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.

    17 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля

    ЕК приостановила финансовую поддержку Израиля из-за операции в Газе

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, «ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», передает ТАСС.

    Как отметили в Еврокомиссии, приостановка поддержки затрагивает будущие ассигнования на 2025–2027 годы, а также действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. Кроме того, под действие решения попадают инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС – Израиль.

    В то же время в ЕК подчеркивают, что эти меры не затрагивают гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориал Холокоста «Яд Вашем». Евросоюз сохраняет статус крупнейшего донора гуманитарной помощи и поддерживает принцип сосуществования двух государств.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    19 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате стрельбы у контрольно-пропускного пункта «Алленби» на границе Израиля и Иордании погибли двое израильских военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Погибли 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Хершко, передает ТАСС.

    Харош проходил службу в резервном подразделении гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан. Хершко был в подразделении координации связи с иностранными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля сообщила о случившейся стрельбе у КПП «Алленби» возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереход через этот мост используют главным образом палестинцы с Западного берега и иностранные туристы. Стрелявший был нейтрализован на месте.


    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    17 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Hurriyet: Турцию пытаются втянуть в войну с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Недружественные Анкаре силы пытаются спровоцировать ее на военное столкновение с Израилем, пишет обозреватель турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

    Публикации в израильской прессе заявляют, что Турция предоставляет инфраструктуру ХАМАС на своей территории, после удара по ХАМАС в Катаре следующей целью станет Турция, указал Сельви в материале для Hurriyet, передает ТАСС.

    Сельви отметил, что «беглые члены организации ФЕТО» вместе с израильской разведкой «Моссад» формируют общественное мнение и ведут оперативную деятельность против Турции.

    По мнению обозревателя, попытки втянуть Турцию в войну – это «ловушка» и часть психологической войны, которую ведут «Моссад» и ФЕТО.

    Он подчеркнул, что Турция и Израиль остаются региональными соперниками, особенно в Сирии, где позиции Турции, по его мнению, усиливаются. Сельви считает, что Турции необходимо укреплять позиции в соседних странах, но не вступать в войну. Он уточнил, что если Анкара и решится на конфликт, то это произойдет по ее условиям, а не навязанных извне.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    17 сентября 2025, 14:27 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке ооноцентричной системы странами БРИКС и ШОС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва считает, что основой мировой системы должна оставаться структура, построенная вокруг Организации Объединенных Наций, несмотря на призывы к реформе, передает ТАСС.

    Песков отметил, что страны БРИКС и ШОС отдают должное Организации Объединенных Наций и ее нынешнему устройству, отвечая на вопрос о необходимости возможных реформ Совбеза.

    Он подчеркнул, что Россия и ее партнеры рассматривают ооноцентричную модель как приоритетную для будущего. Песков добавил, что возможность адаптации структуры ООН к новым реалиям будет зависеть от развития ситуации, однако в данный момент принципы организации являются очевидными и неизменными.

    Говоря о перспективах реформирования Совета Безопасности, представитель Кремля указал, что для проведения изменений необходим консенсус всех постоянных членов, который сейчас фактически невозможен из-за противоположных позиций. Он также заявил, что нынешняя конфигурация Совбеза остается единственно возможной при существующих условиях.

    Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил необходимость реформы Совета Безопасности ООН, объяснив это несоответствием нынешнего состава современному миру и проблемами с легитимностью.

    В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации.

    16 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Израиль призвал к эвакуации из порта Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Представитель армии Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) спутниковый снимок порта, отметив красным опасную зону, передает ТАСС.

    «Срочное предупреждение всем, кто находится в йеменском порту Ходейда. Армия обороны Израиля в ближайшие часы атакует район, отмеченный на карте, в связи с военными действиями террористического режима хуситов. В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там судах, немедленно эвакуироваться», – говорится в сообщении.

    Ранее аналогичные предупреждения публиковались перед авиаударами по целям в секторе Газа, Ливане и Йемене.

    В мае американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    На прошлой неделе при ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек.

    16 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины почти на 40% израильского экспорта в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более трети израильского экспорта в Евросоюз могут обложить пошлинами после инициативы Еврокомиссии, связанной с дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на 37% израильского экспорта в страны Европейского союза, передает ТАСС. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, объяснив меру продолжением военной операции Израиля в секторе Газа.

    Каллас отметила: «Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта израильских товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю».

    По ее словам, отмена преференций затронет значительную часть израильской продукции, поставляемой в Евросоюз. Введение пошлин напрямую связано с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства в связи с событиями в Газе.

    Руководство ХСС в Бундестаге отклонило предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая возможные санкции против израильских министров.

    17 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании ООН разоблачить «кровавые инсценировки» Киева в Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Секретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок», которые, например, были устроены в Буче, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, секретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок», которые, например, были устроены в Буче, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов заявил, что организация не заинтересована в установлении инициаторов подобных провокаций.

    Он отметил, что ООН неоднократно «выгораживала киевский режим», в том числе по событиям апреля 2022 года в Буче. По словам Лаврова, Секретариат ООН не предпринимает никаких шагов для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто организует подобные действия.

    В МИД заявляли, что российская сторона ожидает ответа от ООН по событиям в Буче уже три с половиной года.

    Россия добилась публикации обращения по Буче в структурах ООН.

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.

    Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.

    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

