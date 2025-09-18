Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.7 комментариев
Стартовало обучение стратегическим коммуникациям для медиаспециалистов из шести стран
Обучение на российской программе «Мастерская новых медиа», созданной АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», началось для 80 специалистов.
В число участников вошли продюсеры, сценаристы, управленцы и участники спецоперации, работающие в области медиапроектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Курс охватывает темы стратегических коммуникаций, инструментов информационной войны, управления эмоциями в контенте и социального проектирования для медиа. Обучение проводят специалисты высшего уровня, среди которых начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский и гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
«Крайне важно сегодня создавать продукты, которые позволяют в широкие аудитории транслировать наши традиционные ценности, верные ориентиры. Могу обозначить, что это и есть цель работы нашей мастерской – поразмышлять, попробовать и понять, как внедрить ценности и смыслы в контент так, чтобы они работали. Ограничений по форматам нет, это могут быть фильмы, ролики, другие проекты», – отметил Новиков.
Большинство слушателей представляют Москву, Московскую область, Петербург и Татарстан. В их числе – генеральный продюсер кинокомпании «Триггер» Вячеслав Попов, креативный директор MIGEL AGENCY Дарья Мигель, руководитель ассоциации «Всестороннее развитие сотрудничества между Россией и Испанией» Виктория Самойлова и другие.
Эксперты и участники программы намерены совместно развивать креативные подходы к созданию медиаконтента и образов будущего. В числе спикеров первого модуля – председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, проректор РАНХиГС Андрей Полосин, писатель Александр Цыпкин, медиаменеджер Георгий Лобушкин.