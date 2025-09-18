Задержанных в Шри-Ланке россиян отпустили после годового ареста

Tекст: Алексей Дегтярев

Граждане России Николай Кольчевский и Савелий Курылев, ранее задержанные в Шри-Ланке за незаконный сбор насекомых и других представителей фауны, вернулись на родину, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Их задержали в августе прошлого года в заповеднике Синхарая по обвинению в нарушении законов, регулирующих сбор животных.

Возвращение стало возможным благодаря пересмотру дела органами юстиции Шри-Ланки. Власти страны приняли во внимание ходатайства российского посольства и личное обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова к главе МИД Шри-Ланки. Было вынесено гуманное решение, позволившее россиянам после выплаты штрафа возвратиться в Россию.

МИД выразил благодарность судебным органам Шри-Ланки за объективный подход и отметил, что российским гражданам за рубежом важно строго соблюдать местные законы, особенно при посещении заповедников и других охраняемых территорий.

Напомним, в 2022 году суд на Шри-Ланке приговорил россиян к штрафу в более чем 14 тыс. долларов и условному сроку на два года за сбор жуков.

В 2024 году суд Шри-Ланки назначил штраф россиянам за сбор образцов местной фауны в размере 370 тыс. долларов.