Силуанов заявил о заинтересованности Минфина в продаже аэропорта Домодедово

Tекст: Вера Басилая

Министр финансов Антон Силуанов заявил о заинтересованности министерства в оперативной продаже активов, которые были переданы в управление Российской Федерации, сообщает ТАСС. В интервью каналу «Россия-24» Силуанов подчеркнул, что речь идет не только о Домодедово, но и о других активах, оказавшихся под государственным контролем.

«Мы не держимся за них. Поэтому мы знаем, что бизнес всегда лучше управляет, чем государство. Тем более, это управление временное», – заявил Силуанов, отметив заинтересованность Минфина в продаже активов новым собственникам.

«Ну и, конечно, денежки в казну нам тоже нужны», – отметил Силуанов.

Министр уточнил, что правительство считает бизнес более эффективным управляющим подобных объектов и рассчитывает, что смена собственников поспособствует повышению эффективности управления и пополнит бюджет страны.

Ранее Антон Силуанов заявил, что аэропорт Домодедово планируется выставить на продажу инвестору с завершением сделки до конца 2025 года.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил о планах проведения аудита воздушной гавани Домодедово.

Арбитражный суд Московской области взыскал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» в пользу государства. С 2024 года Росимущество стало единственным владельцем активов аэропорта Домодедово.