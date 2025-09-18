Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Силуанов заявил о заинтересованности Минфина в продаже аэропорта Домодедово
Министр финансов Антон Силуанов заявил о заинтересованности министерства в оперативной продаже активов, которые были переданы в управление Российской Федерации, сообщает ТАСС. В интервью каналу «Россия-24» Силуанов подчеркнул, что речь идет не только о Домодедово, но и о других активах, оказавшихся под государственным контролем.
«Мы не держимся за них. Поэтому мы знаем, что бизнес всегда лучше управляет, чем государство. Тем более, это управление временное», – заявил Силуанов, отметив заинтересованность Минфина в продаже активов новым собственникам.
«Ну и, конечно, денежки в казну нам тоже нужны», – отметил Силуанов.
Министр уточнил, что правительство считает бизнес более эффективным управляющим подобных объектов и рассчитывает, что смена собственников поспособствует повышению эффективности управления и пополнит бюджет страны.
Ранее Антон Силуанов заявил, что аэропорт Домодедово планируется выставить на продажу инвестору с завершением сделки до конца 2025 года.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил о планах проведения аудита воздушной гавани Домодедово.
Арбитражный суд Московской области взыскал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» в пользу государства. С 2024 года Росимущество стало единственным владельцем активов аэропорта Домодедово.